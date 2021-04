Samantha De Grenet mette in allerta Antonella Elia: “Agirò per vie legali se continuerà ad offendermi”

Samantha De Grenet avverte la rivale Antonella Elia

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip terminata lo scorso primo marzo, di certo ricorderà una delle pagini più tristi della televisione italiana. Ovvero, quando l’opinionista Antonella Elia entro nella casa più spiata d’Italia per avere un faccia a faccia con Samantha De Grenet. In quell’occasione quest’ultima è stata pesantemente insultata senza un motivo valido.

Ovviamente l’ex ragazza di Non è la Rai fu rimproverata dal padrone di casa Alfonso Signorini. Tuttavia ha continuato a svolgere il suo ruolo come se nulla fosse accaduto. Intervistata dal noto magazine Nuovo Tv, l’opinionista l’ex gieffina romana ha parlato di quella brutta esperienza al reality show di Canale 5, lanciando un avvertimento alla rivale: “Agirò per vie legali se lei continuerà a offendermi o se mi creerà dei problemi lavorativi”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha dichiarato l’ex modella capitolina.

La soubrette contro l’opinionista del GF Vip 5

Sempre nell’intervista rilasciata per il noto settimanale Nuovo Tv, Samantha De Grenet ha continuato così: “Mi ha attaccato dal primo giorno e continua ad andare in varie trasmissioni a insultarmi”, riferendosi ad Antonella Elia. Stando alle dichiarazioni dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, l’opinionista ha raccontato da Barbara D’Urso che avrebbe detto “Ti uccido” a Stefania Orlando.

La verità è che ha detto “Uccido, asfalto”, in uno duro sfogo perché non sopportava più che venga menzionato suo figlio e il suo essere madre. Arriverà la replica da parte della fidanzata di Pietro Delle Piane? Staremo a vedere.

Tante proposte di lavoro per Samantha De Grenet dopo il GF Vip 5

Dopo l’esperienza nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, Samantha De Grenet avrebbe ricevuto numerose proposte di lavoro. “Dovrei firmare a breve per una campagna pubblicitaria di moda”, ha fatto sapere la soubrette romana. E poi è opinionista fissa a Pomeriggio Cinque, il rotocalco condotto da Barbara D’Urso.

Nel frattempo Samantha, l’acerrima nemica di Antonella Elia si è sfogata sul suo profilo Instagram. In esso ha aggiunto, sempre durante l’intervista per il noto periodico diretto da Riccardo Signoretti, Nuovo Tv, che con suo figlio ha un rapporto bellissimo e che gli ha imparato a confidarsi con lei.