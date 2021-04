Daniela Martani: “In Honduras ho fatto una cosa che rimpiangerò per tutta la vita”

Daniela Martani ospite in collegamento con Isola Party

Chi segue la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi sa perfettamente che Daniela Martani è stata eliminata una settimana fa. Una volta tornata in Italia, l’ex naufraga dovrà rimanere in quarantena obbligatoria prima di fare il suo ingresso nello studio di Cologno Monzese.

Nel frattempo, la vegana martedì è stata ospite ad Isola Party con Andrea Dianetti e Valeria Angione. In quell’occasione l’ex hostess di Alitalia ha ribadito come sarebbe rimasta volentieri su Playa Esperanza e di essersi pentita di non aver accettato di rimanere e giocarsela con Elisa Isoardi.

La confessione dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021

Ospite nella nuova puntata di Isola Party con Andrea Dianetti e Valeria Angione, l’ex naufraga Daniela Martani è intervenuta in collegamento da casa sua dove sta rispettando la quarantena. Tra i vari argomenti affrontati, l’ex gieffina ha riferito di aver detto di no a Playa Esperanza perché se avesse accettato sarebbe andata in ballottaggio con Elisa Isoardi, così ha rifiutato.

“Dopo cinque giorni di pioggia ed una gran fatica che provavo in quel momento mi è venuto istintivo dire di no. Quando ho parlato con la mia amica stavo per cambiare idea, ma poi mi hanno incalzata ‘Dai, dai, dai..’ e là di nuovo ho riconfermato il no. Ripensandoci mi son detta che avrei potuto provare a fare il ballottaggio con Elisa. E’ una cosa che rimpiangerò per tutta la vita, spero di avere la possibilità di fare un altro reality dopo L’Isola dei Famosi, mi piacerebbe rimettermi in gioco”, ha asserito la donna.

Daniela Martani vuole fare un nuovo reality show

Sempre su Isola Party, in onda su Mediaset Play, dopo l’esperienza in Honduras Daniela Martani ha confessato anche che le piacerebbe fare un nuovo reality show, ovvero quello condotto da Alfonso Signorini.

“Ho avuto poca possibilità di far vedere chi sono realmente, a L’Isola dei Famosi ci sono riuscita ma solo in parte. Se in futuro avrò tempo potrò dare di più. Il Grande Fratello Vip mi piacerebbe farlo perché il mio Grande Fratello l’ho dovuto lasciare a metà per motivi di lavoro, mi piacerebbe fare piatti vegani per tutti, perché no?”, ha affermato l’ex gieffina. Ci riuscirà?