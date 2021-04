Andrea Zenga, la sua reazione al passato di Rosalinda Canavò: “Ha dovuto fingere quelle storie”

Andrea Zenga ospite a Non succederà più

Nella nuova puntata di Non succederà più, il programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli era ospite in collegamento Andrea Zenga, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 5. Il persona trainer non ha replicato solamente a Dayane Mello, ma anche parlato del passato dell’attuale fidanzata Rosalinda Cannavò.

Il figlio dell’ex portiere dell’Inter ha detto di aver discusso con la 28enne messinese di ciò che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, ma ha riferito anche di non essersi fatto influenzare dal vissuto dell’attrice siciliana che per lungo tempo si è fatta chiamare Adua Del Vesco.

L’ex gieffino parla del passato di Rosalinda e di Giuliano Condorelli

Intervenuto a Radio Radio nel programma Non succederà più di Giada Di Miceli, l’ex gieffino Andrea Zenga ha riferito che sapeva quello che era accaduto alla sua attuale fidanzata Rosalinda Cannavò. Poi ha ammesso che ha seguito molto il Grande Fratello Vip 5 prima di entrare nella casa più spiata d’Italia come concorrente.

“Diciamo che conoscevo il fatto che si chiamasse Adua Del Vesco. Non conoscevo bene i particolari di quelle vicende. A me interessa che ho incontrato una persona che mi ha colpito tanto. Una volta usciti non mi sono fatto influenzare dal suo passato perché credo che tutti abbiamo commesso degli errori, chi più chi meno. Lei in privato mi ha spiegato perché ha dovuto fingere quelle storie. Per me conta quello che mi dà adesso. Non ho nessun dubbio su di lei, a me importa quello che c’è tra noi e non cosa ha fatto”, ha fatto sapere il modello.

Poi quest’ultimo ha tirato in ballo anche l’ex compagno di Rosalinda, dicendo: “Sì, lei stava con un altro prima. Lui si chiama Giuliano, era lui. Sono cose loro. So che si sono visti e hanno parlato dopo il programma. Hanno chiarito tra loro due“.

Andrea Zenga dice la sua su Gabriel Garko

Ospite a Non succederà più u Radio Radio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Andrea Zenga ha menzionato anche l’attore torinese Gabriel Garko. Il modello ha riferito di averlo conosciuto perché Rosalinda Cannavò glielo ha presentato a Roma.

“Lui mi ha fatto una bellissima impressione, poi è stato gentilissimo con me. Nonostante non mi conosceva è stato molto carino e posso dire che è stato un grande piacere conoscerlo. Lui e Rosalinda si vogliono davvero bene. Gabriel ha un senso di protezione molto alto verso di lei”, ha concluso il fratello di Nicolò.