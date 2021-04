Giulia Salemi ha mentito sul rapporto con la suocera? Il brutto gesto della mamma di Pretelli (FOTO)

In una recente intervista nel salotto di Barbara D’Urso, Giulia Salemi ha parlato del rapporto con la suocera ed ha detto di essere entrata in sintonia con lei. Nello specifico, ha rivelato che le due hanno, finalmente, sepolto l’ascia di guerra e si sono riavvicinate.

Ad ogni modo, la verità non sembra essere esattamente questa. L’influencer Deianira Marzano ha notato che la mamma di Pierpaolo Pretelli si è resa protagonista di un gesto poco carino sui social.

Le precedenti dichiarazioni di Giulia sul rapporto con la suocera

La relazione nata tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non è mai stata molto apprezzata dalla famiglia dell’ex velino, specie dalla suocera dell’influencer. Quest’ultima, in più di un’occasione, ha manifestato il suo poco gradimento nei confronti della ragazza. Tra le righe, neppure in modo così velato, la donna ha sempre lasciato trapelare una preferenza verso Elisabetta Gregoraci. Per non parlare, poi, dei post su Instagram al vetriolo scritti da una zia di Pretelli contro la Salemi.

Quest’ultima, però, durante un’ospitata da Barbara D’Urso ha dichiarato di aver completamente appianato le divergenze con la famiglia, al punto da aver dato luogo anche alle presentazioni ufficiali. Stando a quanto rivelato dall’influencer, infatti, gli incontri in famiglia sono andati alla grande e tra le due donne attualmente più importanti nella vita di Pretelli fosse tutto risolto.

Il gesto della mamma di Pierpaolo contro la Salemi

Dai social, però, sta trapelando una realtà un po’ diversa. Deianira Marzano, infatti, ha pubblicato uno screen molto interessante inerente il presunto rapporto tra Giulia Salemi e sua suocera. In particolare, l’influencer ha fatto notare come, in effetti, Giulia segua la madre di Pierpaolo su Instagram, ma la donna non sembra ricambiare il favore. Questo, secondo il punto di vista della Marzano, è un gesto davvero indecoroso da parte della madre di Pretelli.

Tuttavia, almeno per il momento nessuno dei diretti interessati è intervenuto per mettere a tacere i pettegolezzi che si stanno sollevando in queste ore. Un chiarimento, però, sarebbe doveroso, almeno da parte di Giulia, la quale ha dipinto un quadro idilliaco durante la sua precedente ospitata su Canale 5. Nel frattempo, i due innamorati si stanno godendo la loro convivenza. Nelle recenti Instagram Stories, infatti, Pier ha pubblicato un video di una cenetta romantica. Il loro amore, dunque, sembra pronto a superare ogni avversità.