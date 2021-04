Supervivientes, due incidenti per Valeria Marini: ecco come sta la showgirl adesso (VIDEO)

In queste ore sono sopraggiunte due brutte notizie dal programma spagnolo Supervivientes che riguardano Valeria Marini, la showgirl ha avuto due brutti incidenti. Il primo è quello, ormai, noto a molti e riguarda l’intossicazione alimentare a causa di alcune uova andate a male.

Dopo tale episodio, però, la showgirl si è resa protagonista di un altro increscioso avvenimento che ha generato il panico sull’isola. Scopriamo nel dettaglio quello che è accaduto e come sta adesso la donna.

Uno dei due incidenti di Valeria Marini: l’intossicazione

Supervivientes è cominciato solo da una settimana e Valeria Marini è già stata vittima di due incidenti. La showgirl si sta mettendo molto in gioco con i suoi compagni d’avventura spagnoli. Da buon veterana dei reality show, infatti, la showgirl sta provando in tutti i modi a fornire il suo aiuto e contributo al gruppo. Una delle ultime idee avute, però, non è stata geniale. La donna, infatti, ha esortato i suoi compagni a mangiare delle uova crude.

Il gruppo era riuscito ad aggiudicarsi questo premio a seguito di una prova ricompensa. Non avendo gli strumenti adatti per poterle cuocere, però, i protagonisti si sono chiesti come avrebbero fatto per sfruttare questa ricompensa. La showgirl, allora, ha convinto alcuni protagonisti a mangiare tale alimento crudo. Sia lei, sia tutte le persone che hanno seguito il suo consiglio, però, hanno avuto un malore. Grandi crampi e mal di pancia hanno generato il panico in Honduras.

L’incontro con le meduse a Supervivientes

Ad ogni modo, questo è solo uno degli incidenti di cui si è resa protagonista Valeria Marini a Supervivientes. La donna, infatti, dopo essersi ripresa dal malore, ha deciso di gettarsi da una barca per aiutare i compagni d’avventura a pescare. Nel bel mezzo della sessione di pesca, però, la concorrente si è trovata faccia a faccia con delle meduse. A quel punto, allora, ha cominciato a gridare e a dimenarsi nel tentativo di non farsi beccare.

Le sue compagne d’avventura sono scappate via ed hanno smesso di pescare. Insomma, il reality show è cominciato da pochissimo tempo e la Marini si è già resa protagonista di svariati avvenimenti incresciosi. Ricordiamo, infine, che Valeria sta facendo parlare di sé anche per l’avvicinamento a Gianmarco Onestini. Tra i due sembra essere già nata una bella sintonia.