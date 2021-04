Flirt tra Elisa Isoardi e Brando Giorgi all’Isola dei famosi? Ecco cosa ci fu anni fa

Due attuali concorrenti dell’Isola dei famosi 2021 potrebbero riservare delle belle sorprese, stiamo parlando di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. Su Dagospia, infatti, è stato diffuso un gossip molto interessante che riguarda i due naufraghi.

Tra loro pare che in passato ci sia stata una certa simpatia, pertanto, la convivenza all’interno del reality show potrebbe riaccendere la fiammella. Ad ogni modo, vediamo tutto quello che è emerso in merito a questo gossip.

Il presunto flirt tra Brando Giorgi ed Elisa Isoardi

Almeno per il momento, all’Isola dei famosi pare non sia nata ancora nessuna scintilla. Ad ogni modo, due concorrenti potrebbero presto dare luogo a delle dinamiche davvero infuocate. I protagonisti di questo gossip sono Elisa Isoardi e Brando Giorgi. Si vocifera, infatti, che tra i due personaggi del mondo dello spettacolo ci sia stata una certa simpatia anni fa. Il tutto risalirebbe al periodo in cui l’attore recitava nella fiction “Il sangue e la rosa”.

Stando a quanto emerso pare che la simpatia fosse reciproca, anche se non ci sono abbastanza informazioni in grado di affermare se tra i due ci sia stato davvero qualcosa o si sia trattato solo di sintonia platonica. Nel corso della loro convivenza sull’isola, però, i due non hanno lasciato trapelare nessun segno di intesa o di ipotetico flirt. Tuttavia, è vero anche che la permanenza di entrambi è durata molto poco.

Il possibile ritorno della conduttrice televisiva

Elisa Isoardi, infatti, si è separata dopo poche settimane da Brando Giorgi in quanto è stata eliminata al televoto contro Andrea Cerioli. La conduttrice tv, però, ha avuto la possibilità di rimanere su Playa Esperanza e attualmente convive con le altre due amazzoni Vera Gemma e Myrea Stabile. Nella puntata di lunedì scorso, i concorrenti hanno scoperto dell’esistenza della seconda isola e del fatto che le tre donne fossero ancora in gara.

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì prossimo, che ricordiamo verrà registrata nel pomeriggio e non sarà in diretta, rivelano che ci sarà un ripescaggio. Nello specifico, infatti, alcune delle amazzoni potrebbero tornare a diventare parte integrante del gruppo di naufraghi dell’Isola dei famosi. Se la donna in questione sarà proprio Elisa, avremo modo di vedere se il flirt con Brando abbia delle fondamenta certe oppure no. Pertanto, non ci resta che attendere la puntata del 15 aprile per vedere se i due verranno messi al corrente del gossip e commenteranno.