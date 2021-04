DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 16 aprile: Nihat e Mevkibe preoccupati per Sanem

Ultimo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

La programmazione settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno giunge al termine. Infatti venerdì 16 aprile ci sarà l’ultimo appuntamento della serie tv turca per poi tornare in onda lunedì. Cosa accadrà in questo nuovo episodio?

Le anticipazioni rivelano che Leyla sarà in grosse difficoltà al punto di decidere di abbandonare la musica per le grosse critiche ricevute. Nel frattempo la Friki Harika si farà perdere un grosso cliente per colpa di un cane, mentre in tenuta arriverà un certo Selim.

Leyla lascia il suo progetto musicale, Emre l’appoggia

Le anticipazioni dell’ultimo episodio settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda venerdì 16 aprile 2021, rivelano che Leyla ed Emre faranno i conti con i primi problemi. Infatti, dopo essersi licenziati entrambi e avviato la loro attività, i due coniugi avranno dei dubbi sul loro destino professionale. Nello specifico, la sorella maggiore di Sanem registrerà una musica per la pubblicità per le creme prodotte dalla consanguinea, e per avere un parere deciderà di far ascoltare la canzone alle vicine di casa.

Purtroppo queste ultime non avranno un’ottima impressione, di conseguenza la madre Mevkibe si sentirà offesa dalle critiche che verranno rivolte alla sua primogenita. Tutta la vicenda finirà per rattristare ancora di più la ragazza, al punto che penserà di abbandonare l’idea di fare musica. La donna comunicherà la sua decisione al marito e lui, anche se dispiaciuto, appoggerà la scelta della sua dolce metà.

Arriva Selim, problemi per la Friki Harika

Gli spoiler della nuova puntata di DayDreamer – le Ali del Sogno, svelano anche che la Fikri Harika non attraverserà un buon momento. Infatti, un incontro tanto atteso con un cliente molto importante per la agenzia pubblicitaria si rivelerà essere un disastro. Stiamo parlando del meeting con la Art Tekstil. L’incontro in questione si svolgerà alla tenuta, ma purtroppo il manager del cliente scapperà via. Il motivo? Verrà rincorso da un cane cadendo poi nel quindi furioso se ne andrà senza firmare un accordo.

Nel frattempo i coniugi Mevkibe e Nihat, dopo essersi accorti degli strani atteggiamenti della figlia Sanem saranno sempre più sospettosi. La coppia, infatti, avrà paura che loro secondogenita stia nascondendo qualcosa. In conclusione, alla fattoria vi si presenterà, senza nessun preavviso, Selim un vecchio amico di università di Huma e di Aziz. L’uomo viaggia in giro per il pianeta e conosce tantissime lingue.