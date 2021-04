Il Paradiso delle signore trama 16 aprile: Cosimo irrompe al Circolo e accusa gravemente Umberto

La puntata di venerdì 16 aprile del Paradiso delle signore sarà eccessivamente movimentata. In tale occasione, infatti, vedremo che si svolgerà il tanto atteso evento al Circolo a cui Adelaide e Ludovica hanno duramente lavorato.

L’evento, però, verrà messo a repentaglio dall’arrivo inaspettato di Cosimo Bergamini. Quest’ultimo si dirigerà verso Umberto Guarnieri e muoverà delle gravissime accuse contro di lui. Irene, intanto, sarà sempre più nei guai a causa delle accuse che Giuseppe ha mosso contro di lei.

Trama 16 aprile: Vittorio ancora innamorato di Marta

Nel corso della puntata del 16 aprile del Paradiso delle signore vedremo che tra Vittorio e Marta la situazione diventerà sempre più complessa. Nello specifico, vedremo che Conti non potrà fare a meno di ammettere di essere ancora perdutamente innamorato di sua moglie. Il direttore dello shopping center, infatti, vorrebbe gettarsi tutto il passato alle spalle e tornare a vivere felice e sereno con la sua coniuge. Quest’ultima, però, sarà un po’ più restia. Dopo aver appreso i reciproci tradimenti, Marta non riuscirà a lasciarsi andare con il marito.

Su di un altro versante, invece, vedremo che la posizione di Irene diventerà sempre più complessa al grande magazzino. Armando si convincerà sempre di più del fatto che la venere possa essere la colpevole della contraffazione degli abiti della collezione del Paradiso. Ad acuire ulteriormente i dubbi del capo-magazziniere sarà Giuseppe, il quale continuerà a depistare le tracce che riconducono a lui e le farà ricadere sulla fanciulla.

Cosimo contro Umberto al Paradiso delle signore

Rocco, dal canto suo, proverà a rincuorare la Cipriani. Durante il loro incontro, però, ci sarà un colpo di scena in quanto si verificherà un evento inatteso. Nel corso dell’episodio numero 130 del Paradiso delle signore, che vedremo il 16 aprile, assisteremo anche ad un inaspettato avvenimento al Circolo. Il grande evento sarà cominciato e tutti i personaggi più influenti del mondo saranno riuniti. Durante la cena, però, si verificherà un’irruzione.

Cosimo, infatti, irromperà nella sala e si dirigerà con fare estremamente aggressivo nei confronti di Umberto. Il giovane non riuscirà a trattenere la rabbia nei confronti di Guarnieri dopo tutto quello che ha appreso mediante la lettera scritta da suo padre. Per tale motivo, il ragazzo comincerà ad inveire contro il commendatore. Nello specifico lo accuserà della morte di Achille Ravasi. Inutile dire che l’imbarazzo sarà tangibile. Come si svincolerà da questa situazione il potente Guarnieri?