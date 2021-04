Oroscopo del 15 aprile 2021: sorprese per Toro, Acquario ad un bivio

Le previsioni dell’oroscopo di giovedì 15 aprile denotano una giornata molto interessante per gli Ariete single. I Toro devono essere più accondiscendenti, mentre gli Acquario si troveranno dinanzi un bivio.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Le persone single avranno buone opportunità di cimentarsi in nuove conoscenze. Sono favoriti gli incontri sia in campo sentimentale sia professionale. Non sottovalutate questo secondo aspetto. I rapporti lavorativi che nascono in questo periodo potrebbero essere destinati a durare nel tempo.

Toro. Cercate di essere un po’ più accondiscendenti nei confronti del partner. Approfittate del tempo libero per fare qualcosa di romantico o per stupire le persone a cui tenete. I dettagli sono importanti e non vanno mai trascurati. Anche nel lavoro è opportuno non abbassare mai la guardia.

Gemelli. L’Oroscopo del 15 aprile denota una giornata all’insegna delle consapevolezze. A partire da oggi avrete un quadro più chiaro di chi siete e di quello che volete ottenere nella vostra vita. Naturalmente non si tratta di consapevolezze nate dall’oggi al domani, ma di un percorso durato mesi, se non anni.

Cancro. Nella vita solo gli stolti non cambiano mai idea. Voi fate un po’ di fatica ad accettare i cambiamenti e, soprattutto, ad ammettere di aver commesso qualche errore. Tuttavia, per vivere in armonia con le persone che vi circondano è assolutamente importante che ammettiate i vostri sbagli.

Leone. Questo non è un periodo molto facile per i nati sotto questo segno. In questo periodo potrebbero nascere delle incomprensioni in campo sentimentale che farete fatica a dimenticare. Cercate di essere più sprint sul lavoro. Bisogna essere sempre al passo con i tempi onde evitare di restare troppo indietro.

Vergine. Giornata da prendere con le pinze. Oggi vi sentite un po’ stanchi e sottotono, pertanto, farete un po’ di fatica a cimentarvi nelle cose che amate fare di più. Per quanto riguarda la sfera privata, invece, dovete essere più presenti con il partner o potreste pagarne le conseguenze con il tempo.

Previsioni 15 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle vi esortano a tentare il tuto per tutto se state per cimentarvi in un nuovo progetto o una nuova attività. La fortuna vi assiste, il che non è affatto una cosa scontata. Pertanto, siate ottimisti e propositivi. Se sorriderete alla vita essa non potrà che rispondervi di rimando.

Scorpione. I nati sotto questo segno potrebbero mostrare una certa difficoltà nello gestire alcune questioni che riguardano la sfera professionale. Per svolgere egregiamente tutte le mansioni è necessaria velocità e versatilità. Se avete dei dubbi in amore, è il momento di affrontarli. La verità prima di tutto, anche se può far male.

Sagittario. Colpi di scena per quanto riguarda le relazioni. Una persona che non avreste mai preso in considerazione fino a qualche mese fa potrebbe attirare la vostra attenzione. Per contro, potreste trovarvi a rivalutare alcuni rapporti che per voi erano essenziali. Cercate di essere cauti.

Capricorno. Finalmente, dopo giorni un po’ turbolenti, tornerà a rispendere il sole. Siate più positivi e cercate di circondarvi di persone solari. L’Oroscopo del 15 aprile 2021 denota un nuovo inizio per molti dei nati sotto questo segno. Non perdere mai le speranze, anche se le situazioni vi sembrano parecchio avverse.

Acquario. Le coppie potrebbero affrontare qualche momento di burrasca. Se la relazione è solida, però, non dovrebbe incorrere in grossi problemi. Caso diverso, invece, si verifica per coloro i quali stavano già attraversando dei momenti bui. Cercate di non essere troppo irriverenti sul lavoro.

Pesci. Momento molto agitato per voi. In questa giornata potreste sentirvi confusi e disorientati. Quando questo accade, la cosa principale da fare è fermarsi, chiudere gli occhi e tirare un sospiro. Non girate come delle trottole senza senso perché rischiate solo di confondervi ulteriormente.