Amici 20, Rosa Di Grazia perde la pazienza e sbotta sui social: “Minacce di morte” (VIDEO)

In queste ore, l’ex ballerina di Amici 20 Rosa Di Grazia ha dato luogo ad un pesante sfogo sui social. Sono settimane, per non dire mesi, che la ragazza si trova a dover fronteggiare le numerose accuse che provengono dal web.

Moltissimi utenti l’hanno criticata non solo per le sue doti, reputate alquanto scarse, in campo di danza, ma anche per altro. Giunta al culmine della pazienza, la ragazza ha deciso di rispondere agli haters portando alla luce una questione molto grave.

Lo sfogo di Rosa Di Grazia contro gli haters

Rosa Di Grazia ha registrato delle Instagram Stories in cui ha sbottato contro alcuni telespettatori di Amici 20 che l’hanno pesantemente criticata. La ragazza è stata da poco eliminata dal talent show di Canale 5, pertanto, ha dovuto abbandonare per sempre la possibilità di vincere il programma. Una volta tornata alla vita di tutti i giorni, però, la protagonista si è trovata a fare i conti con una serie di persone molto aggressive nei suoi confronti. Nel corso del suo sfogo, Rosa ha esordito prima ringraziando tutti coloro i quali le hanno mostrato affetto e solidarietà.

In un secondo momento, poi, ha sbottato contro gli haters. La ragazza ha detto di aver ricevuto dei commenti davvero sgradevoli contenenti addirittura delle minacce di morte. La Di Grazia, allora, si è difesa dicendo di essere semplicemente una ragazza di 20 anni che non ha fatto del male a nessuno. Per tale ragione, non riesce a comprendere per quale motivo alcune persone ce l’abbiano così tanto con lei.

L’appello dell’ex ballerina di Amici 20

Ad ogni modo, nel corso dello sfogo, l’ex volto di Amici 20 Rosa Di Grazia ne ha approfittato per lanciare un appello molto importante. Nello specifico ha voluto mandare un messaggio a tutte le persone che, come lei, sono vittime di cyberbullismo. A tal proposito ha esortato a non dare peso a quello che dicono gli altri, specie se nascosti dietro uno schermo e una tastiera. Lei ha le spalle larghe e una famiglia solida che la supporta, pertanto, questo genere di critiche non la scalfiscono minimamente.

Tuttavia, potrebbero esserci sul web persone molto più fragili che potrebbero arrivare a commettere anche gesti estremi non riuscendo a gestire il peso delle critiche. Ad ogni modo, dopo essersi sfogata, Rosa ha detto che non darà più importanza a questa gente così spregevole e continuerà ad inseguire il suo più grande sogno, che è quello di danzare.