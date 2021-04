Uomini e Donne, anticipazioni del 15 aprile: Gemma rivuole Nicola? Tina assente

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo essersi occupati dei tre tronisti, ovvero Massimiliano, Samantha e Giacomo, cosa accadrà nella puntata in onda giovedì 15 aprile 2021?

Gli spoiler forniti in rete dal blog Il Vicolo delle News, dicono che oggi pomeriggio si tornerà a parlare del pilastro del parterre senior, ovvero Gemma Galgani che proverà una certa gelosia nei confronti del 26enne Nicola Vivarelli. Inoltre, il pubblico scoprirà che anche stavolta Tina Cipollari non sarà presente in studio. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa vedremo alle 14:45 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Tina Cipollari continua ad essere assente in studio

Le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne svelano che Tina Cipollari, la storica opinionista del dating show di Maria De Filippi, continuerà ad essere assente nello studio 6 del centro Elios di Roma. La collega di Gianni Sperti, quindi, non prenderà parte al programma di Canale 5 e tale circostanza con molta probabilità si chiederanno per quale motivo sia assente.

Infatti, le poche informazioni che arrivano sul suo conto iniziano a destare sospetti e preoccupazione tra i fan. Infatti, sono moltissime le voci che circolano in rete, che come ha fatto sapere l’influencer Amedeo Venza tra le sue Instagram Stories, ha scritto: “Il mistero si infittisce”.

Trono over: Gemma Galgani gelosa

Gli spoiler del nuovo appuntamento di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, svelano anche continuerà a far discutere il rapporto tra la storica dama del Trono over e Sirius. Infatti, da quando Nicola Vivarelli è tornato nel dating show di Maria De Filippi, i due si sono riavvicinati ma solo come amici. Il 26enne ha preso anche preso le difese di Gemma Galgani, replicando ad alcuni dei suoi nuovi cavalieri. Ovviamente, tale comportamento ha scatenato un po’ di polemiche in studio.

D’altronde l’opinionista Gianni Sperti ha reagito in questo modo: “Nonostante facciano finta che lui in quel momento sia un consigliere, Gemma vorrebbe altro”. Il ragazzo, però, ha sottolineato che si tratta solo di amicizia, eppure la 71nne piemontese sembrerebbe ancora presa dal ragazzo. Infatti nella puntata di oggi pare che la donna mostrerà un po’ di gelosia nei suoi confronti.