Isola dei Famosi, Elisa Isoardi in lacrime per il fratello: “Non ha televisione e gas”

Elisa Isoardi in lacrime per la lettera del fratello

Lunedì scorso, nel corso dell’ottavo appuntamento dell’Isola dei Famosi 15, Elisa Isoardi ha ricevuto una lettera scritta di pugno dal fratello. Ovviamente la professionista piemontese non se l’aspettava minimamente visto che il consanguineo vive in modo particolare.

“Ciao Eli, non credo che l’emotività che è dentro di me riesca a farmi scrivere un messaggio super. Comunque, l’unico sistema per arrivare a te è questo. Vivi pienamente quest’esperienza. Sappi che ti sono molto vicino e fatti coraggio. Ti voglio tanto bene. Ti abbraccio”, c’era scritto nella missiva in questione. L’ex padrona di casa de La prova del cuoco è scoppiata a piangere e ha parlato del suo rapporto ritrovato con Domenico, dopo un lungo periodo di lontananza.

Il rapporto ritrovato col fratello Domenico

A L’Isola dei Famosi 2021, nel corso dell’ottava puntata Elisa Isoardi ha parlato del rapporto col fratello. Dopo aver ricevuto una sua lettera, la professionista cuneese ha riferito di essersi visti prima di partire per l’Honduras, ma non si vedevano da un po’. Con Domenico c’è un rapporto molto particolare perché da piccoli, quando mamma e papà si sono separati, lei aveva tre anni, lui dieci ed è rimasto su con suo padre e i nonni, mentre la naufraga è andata con sua madre, quindi era quasi impossibile vedersi.

“Poi siamo cresciuti e ci siamo avvicinati, ma si sono messe altre persone in mezzo a non aiutarci… La cosa più bella del mondo è sentire la sua voce ora. Non me l’aspettavo. Mio fratello è una persona particolare, di grande cuore, di grande verità, vive in montagna, come un eremita, non ha il gas per sua scelta, non ha la televisione. L’avermi mandato un messaggio vuol dire che mi sta guardando e forse è la prima volta che mi vede: sono contenta. Prima che io partissi praticamente non ci parlavamo più da un po’. Ci siamo guardati ed è bastato quello, tra fratelli basta quello, no?”, ha rivelato l’ex compagna di Matteo Salvini.

Chi è Domenico Isoardi?

Domenico Isoardi è sette anni più grande di Elisa, attuale naufraga de L’Isola dei Famosi 15. Il consanguineo è cresciuto col padre quando quest’ultimo e la mamma si sono separati. E’ sposato e ha due figli, Emily e Alessio, cui la professionista piemontese è molto affezionata.

Dalle informazioni che abbiamo a disposizione, da ragazzo correva in bici e che oggi, come ha confessato Elisa in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, vive: “Da eremita, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna”