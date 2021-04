Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si ‘separano’: il motivo legato alla famiglia di lei

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga lontani per qualche giorno

La storia d’amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò continua senza alcun intoppo. Infatti, da quando la quinta edizione del Grande Fratello Vip è terminato, i due ex gieffini non si sono mai separati andando a convivere Milano. Nella giornata di mercoledì, però, la 28enne messinese ha annunciato sul suo account Instagram che si sarebbe separata per qualche giorno dalla sua dolce metà.

Per quale ragione? L’attrice siciliana ha deciso di ritornare nel suo paese natio per alcuni giorni per andare a trovare i suoi genitori e il resto della famiglia. Incontrerà di nuovo il suo ex Giuliano Condorelli?

L’ex gieffina vola in Sicilia per riabbracciare la famiglia

Nello specifico, attraverso delle Stories su Instagram, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha rivelato al suo pubblico social che per qualche giorno non sarà al fianco del suo amato Andrea Zenga, dato che ha deciso di fare ritorno a nella sua terra natia, ovvero la Sicilia. Dopo la sua lunga esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, la 28enne avrà la possibilità di riabbracciare tutti i componenti della sua famiglia.

Infatti, da fine agosto ad oggi la ragazza ha rivisto solo la mamma e la sorella che qualche settimana fa l’avevano raggiunta a Milano. In quell’occasione hanno preso parte ad un appuntamento di Live Non è la D’Urso per farle una sorpresa. Ovviamente, all’aeroporto l’ha accompagnata la sua dolce metà così come i due ex gieffino lo hanno testimoniato con dei contenuti condivisi suoi lori rispettivi canali social. Tale separazione senza ombra di dubbio metterà alla prova anche il loro amore, nato all’interno del loft di Cinecittà.

Andrea Zenga parla del passato di Rosalinda Cannavò

Nel frattempo, in una recentissima intervista rilasciata ad un portale web, l’ex gieffino Andrea Zenga è tornato a parlare della sua storia d’amore con Rosalinda Cannavò e delle belle emozioni che stanno provando durante questo primo mese e mezzo di convivenza.

Il personal trainer ha ammesso che non gli importa nulla del passato della 28enne siciliana e di tutte le polemiche nate durante il loro percorso al Grande Fratello Vip 5. Il ragazzo ha confessato anche di aver parlato in privato con la donna che ama per capire cosa fosse accaduto. E il perché di quelle relazioni sentimentali finte con Gabriel Garko e Massimiliano Morra. Nonostante tutto, il figlio dell’ex portiere dell’Inter è certo del sentimento che prova per lei.