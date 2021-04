Alfonso Signorini confermato alla conduzione del GF Vip 6 fa il nome della prima possibile gieffina (VIDEO)

Alfonso Signorini alla guida del GF Vip 6

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è terminata da poco più di un mese e mezzo e già si parla della sesta che dovrebbe iniziare il prossimo autunno. Infatti, la macchina organizzativa del reality show prodotto da Endemol Shine Italy è già a lavoro per trovare i prossimi concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia.

Alfonso Signorini ospite nel secondo appuntamento de Il Punto Z di Tommaso Zorzi, ha confessato il primo nome che forse sarà nel cast. Il direttore del magazine Chi, confermato alla guida del programma di Canale 5, vorrebbe a tutti i costi che Gaia Zorzi, sorella più piccola del rampollo meneghino, entri nella casa di Cinecittà.

Il conduttore vorrebbe Gaia Zorzi come concorrente del GF Vip 6

Intervenuto in collegamento da casa sua alla seconda puntata de Il Punto Z, in onda su Mediaset Play, Alfonso Signorini ha confermato che il prossimo autunno sarà di nuovo al timone del Grande Fratello Vip.

A tal proposito, il giornalista ha detto anche: “La macchina del Grande Fratello Vip si è già messa in movimento per la prossima edizione. Abbiamo fatto già le prime riunioni, dobbiamo già pensare al prossimo cast. Amore non riuscirai mai a spillarmi nemmeno un nome. Anzi il primo nome te lo faccio io. Voglio a tutti i costi tua sorella Gaia Zorzi. Lei secondo me sarà un nuovo Zorzi, un Tommaso 2.1”. (Continua dopo il video)

Alfonso Signorini dà dei consigli a Tommaso Zorzi

A quel punto, il padrone di casa de Il Punto Z Tommaso Zorzi ha risposto al suo ospite Alfonso Signorini che metterà una buona parola con la sorella Gaia e che ci sono buone possibilità che la ragazza accetti la proposta. Immediatamente dopo il direttore del magazine Chi ha dato qualche consiglio all’influencer milanese.

“Stai seguendo i miei consigli abbastanza bene. Forse però dovresti giocare un po’ in sottrazione. Dato che adesso è il momento che tutti ti vogliono, io so che già tu fai delle scremature e lo so molto bene però forse qualche no in più non guasterebbe. Devi dire altre no insomma. Altri no da dire in questa fase. Però c’è da dire che le cose che fai le fai bene. Secondo me tu devi approfittare di questo periodo per farti le ossa e capire meglio il mezzo, anche se con la tv hai già dimestichezza. Devi capire il linguaggio della televisione e fare più show, non solo talk“, ha concluso il conduttore del Grande Fratello Vip.