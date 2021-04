Andrea Cerioli, svelata la verità dietro sul suo cambiamento fisico: “Sono foto vecchie, prima del lockdown” (VIDEO)

Andrea Cerioli e la polemica sulle foto con gli addominali

Chi segue Andrea Cerioli da tempo, ovvero dopo la sua uscita dal Grande Fratello, la doppia partecipazione a Uomini e Donne e poi Temptation Island, sa perfettamente che il ragazzo emiliano ha mostrato sempre un fisico muscoloso e con gli addominali. Con lo sbarco in Honduras per L’Isola dei famosi 2021, tutto il pubblico di Canale 5 ha notato un cambiamento fisico notevole.

Infatti, il ventre piatto e con gli addominali in bella vista hanno dato spazio ad una ‘pancetta’. Ovviamente questo cambiamento fisico ha deluso un po’ i suoi fan accusandolo di pubblicare sui social solo degli scatti ritoccati.

Arianna Cirrincione prende le difese di Andrea Cerioli

Addirittura l’ex naufraga Daniela Martani, dopo la sua uscita da L’Isola dei Famosi 15 ha punzecchiato Andrea Cerioli per la sua ‘pancetta’. A quel punto è intervenuta la fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne, Arianna Cirrincione. Quest’ultima, infatti, ospite in collegamento con L’Isola Party ha detto di apprezzare anche l’attuale fisico dell’uomo che ama e con cui vorrebbe fare un figlio.

Ma non è finita qui visto che a Casa Chi ha confessato il mistero degli scatti con gli addominali. Molti telespettatori infatti hanno accusato l’ex concorrente del Grande Fratello di aver ritoccato le sue vecchie foto con delle apposite applicazioni, ma la compagna ha spiegato che le immagini con la cosiddetta ‘tartaruga’ risalgono a prima del lockdown. (Continua dopo il video)

Arianna Cirrincione vuota il sacco sulle foto del fidanzato

Intervenuta in una recente puntata di Casa Chi, la fidanzata di Andrea Cerioli ha svelato l’arcano. Nello specifico ha detto la verità sulle foto postate negli ultimi mesi dove il ragazzo appare con un fisico scolpito. “Ho letto quello che è stato detto da uno dei naufraghi. Non ho mai risposto direttamente perché credo sia un argomento sciocco. Al giorno d’oggi mi stupisce che se un uomo mette un po’ di pancetta debba essere condannato. Credo che le persone vadano giudicate in base ad altre cose. Detto questo adesso vi dico tutto”, ha affermato Arianna Cirrincione.

Quest’ultima ha rivelato che le fotografie di cui si parla non sono ritoccate, piuttosto sono vecchie. Sono immagini che risalgono a più di un anno fa, molto prima della quarantena. “E diciamoci la verità, che oltre alle palestre chiuse ne abbiamo tutti approfittato per mangiare. Non ci trovo assolutamente nulla di così strano. Lui sapeva di andare a L’Isola e si è detto ‘mi tengo un po’ di grassino che poi mi salva’”, ha concluso l’ex corteggiatrice di U&D.