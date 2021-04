Tommaso Zorzi vuota il sacco su Francesco Oppini: “Abbiamo un’intimità”

Tommaso Zorzi su Francesco Oppini confessa di avere un’intimità

Mercoledì in seconda serata su Canale 5, dopo la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno è andato in onda un nuovo appuntamento del Maurizio Costanzo Show. Tra i vari ospiti erano presenti tre ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5, ovvero Stefania Orlando, Francesco Oppini e il vincitore del reality show Tommaso Zorzi. Quest’ultimo ormai sembra essere diventato un personaggio fisso del talk più longevo della televisione italiana.

Ovviamente, durante la chiacchierata si sono affrontati diversi temi come la stori di Malika, la ragazza lesbica cacciata di casa dei genitori, ma anche del programma di Alfonso Signorini. Il rampollo meneghino approfittando della presenza del figlio di Alba Parietti ha fatto una confidenza inattesa: “Non stiamo insieme però abbiamo un’intimità“.

L’intervento del conduttore romano

Nella nuova puntata del Maurizio Costanzo Show si sono affrontate numerose tematiche attuali e molto importanti, una su tutte la volontà di far approvare la legge contro l’omofobia, fera al Senato da diverso tempo. Parlando della storia della 22enne Malika che si è innamorata di una ragazza, il marito di Maria De Filippi appena ha visto Tommaso Zorzi e Francesco Oppini ha detto: “Avete visto che abbiamo una coppia”.

Immediatamente dopo il giornalista romano ha approfondito sul rapporto che si è instaurato tra i due all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, dicendo: “Al GF Vip ho visto una scena di saluto di rara intensità in televisione, vi ho voluti qua per questo”.

Botta e risposta tra Tommaso e Francesco al MCS

A quel punto al Maurizio Costanzo Show è intervenuto Tommaso Zorzi che sul figlio di Alba Parietti ha detto: Tommaso ha parlato della sua amicizia speciale con il figlio di Alba Parietti: “La storia com’è andata lo sanno un po’ tutti. Quando mi chiedono ti sarebbe piaciuta una storia? Quello che noi continuiamo a vedere è più di una storia, con lui mi confido, riesco a parlare”.

Francesco Oppini invece ha asserito: “Può nascere nei rapporti più veri a prescindere da un’amicizia. E’ una cosa naturale, non si ci può stupire di cose del genere oggi”. Mentre il rampollo ha risposto a chi gli domanda di continuo se lui e Francesco formano una coppia: “La gente chiede se stiamo insieme, non va definito un rapporto ma vissuto. Perché te lo devo spiegare a te?”.