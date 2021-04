Paura per Samantha De Grenet: “Non è stato bene, ho passato una nottataccia”

Samantha De Grenet preoccupata sui social: il motivo

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, Samantha De Grenet nelle ultime ore ha vissuto una piccola disavventura. La soubrette romana, infatti, attraverso delle Stories sul suo account Instagram ha raccontato di aver passato una giornata ed una nottata difficili a causa del suo cane.

A quanto pare il suo amico a quattro zampe non è stato per niente bene. Dopo numerose ore di inattività dai social network, l’ex gieffina è tornata a parlare a tutti coloro che la seguono rivelando quello che le era successo. “É stata una giornata faticosa e una nottataccia ancora peggio perché ho avuto il cucciolo che non stato bene: è stata riscontrata una tonsillite acuta, e quindi non ha dormito lui e non ho dormito io“, ha fatto sapere la modella.

Il suo cane ha avuto un malore: il racconto

Samantha De Grenet ha trascorso una giornata e una serata molto particolare e piena di preoccupazione per via del suo adorato cane. Infatti, il suo golden retrivier ha accusato un malore e il veterinario dopo averlo visitato gli ha diagnosticato una tonsillite acuta. Per questo motivo l’ex gieffina per diverse ore non ha condiviso nulla sui suoi canali social.

Ritornata attiva su Instagram, la donna ha postato delle Stories nelle quali ha spiegato ai follower quello che le è accaduto, e poi ha voluto ironizzare per scaricare la tensione accumulata: “Che notte ragazzi, la faccia abbastanza stravolta, la mia e quella del baby dog, almeno c’ho i filtri e mi maschero”. Immediatamente dopo la De Grenet ha voluto ringraziare i seguaci per le tante domande e l’attenzione che le hanno rivolto.

Samantha De Grenet fa chiarezza sulla vicenda legata ad Antonella Elia

Chi ha seguito la quinta edizione del Grande Fratello Vip ricorderà bene l’aggressione verbale da parte dell’opinionista Antonella Elia nei confronti di Samantha De Grenet. a Distanza di qualche mese la soubrette romana è tornata sulla vicenda facendo delle precisazioni.

Dopo aver minacciato di procedere per via legali contro l’ex ragazza di Non è la Rai, l’ex gieffina ha fatto ulteriore chiarezza sulla storia dicendo che almeno per il momento non si arriverà in Tribunale. Lo farà in seguito? Staremo a vedere.