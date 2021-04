Ignazio Moser sbarca all’Isola dei famosi, ma a una sola condizione: “Cachet triplicato” (FOTO)

In queste ore sono giunte delle indiscrezioni sull’Isola dei famosi e sul fatto che un nuovo naufrago presto sbarcherà in Honduras, stiamo parlando di Ignazio Moser. Tale indiscrezione sta generando parecchio sgomento, specie per quello che si cela dietro questa decisione.

Il giovane, in un primo momento, aveva rifiutato di prendere parte al reality show di Canale 5. Tuttavia, in seguito ha deciso di modificare la sua decisione. Cosa gli avrà fatto cambiare idea? Scopriamo tutto nel dettaglio.

Ignazio Moser All’Isola dei famosi

L’influencer Amedeo Venza è venuto a conoscenza di un’indiscrezione alquanto interessante sul reality show di Canale 5. Nello specifico, pare che Ignazio Moser sbarcherà all’Isola dei famosi tra un po’ di tempo. Questo programma sta seguendo le orme del GF Vip 5. Anche il cast di questa trasmissione, infatti, è in continuo divenire e, poco per volta, si stanno aggiungendo sempre più concorrenti. Molti sono i nomi dei sicuri e dei probabili nuovi naufraghi, ad ogni modo, il gossip più interessante riguarda il fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Era da settimane che si vociferava circa una sua ipotetica partecipazione al programma di Mediaset. Inizialmente, però, il figlio del noto ciclista aveva rifiutato di prendere parte a questa avventura, presumibilmente a causa del cachet. Il giovane sembrerebbe aver ritenuto il compenso troppo basso per la tipologia di avventura.

Rumors sul cachet e altre indiscrezioni

Da poche ore, però, sul web è stata diffusa un’indiscrezione secondo cui Ignazio Moser sia stato confermato come nuovo concorrente dell’Isola dei famosi 2021. A far cambiare idea al protagonista pare sia stato proprio il cachet. Lo staff del programma sembrerebbero aver triplicato il compenso del concorrente per assicurarsi la sua partecipazione nel gioco più avventuroso di Canale 5. Al momento, però, non è arrivata la conferma da parte del diretto interessato, il quale non sembra essere in quarantena in questi giorni.

Pertanto, per poterlo vedere sull’isola sarà necessario attendere ancora qualche tempo. Decisamente più imminenti, invece, sono gli sbarchi di Emanuela Titocchia e Manuela Ferrara. Le due donne stanno già effettuando la quarantena, pertanto, molto presto prenderanno parte al programma. Tra le tante voci circolate in questo periodo sul reality show ce ne sono anche alcune che vedono il cast arricchirsi con Rosalinda Cannavò, ipotesi alquanto improbabile, Ludovico Vacchelli e Matteo Diamante. Per tali persone, però, è ancora tutto da verificare.