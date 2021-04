Giulia Salemi riceve minacce di stup*o: “Sappiamo dove abita, ci pensiamo noi” caso sul web (FOTO)

La fidanzata di Pierpaolo Pretelli è stata tra le protagoniste della passata edizione del GF Vip ed ha riscosso consensi, ma anche molti dissensi, tuttavia, in queste ore è accaduto l’impensabile. Alcuni haters, decisamente troppo aggressivi, hanno mosso minacce di stup*o ai contro Giulia Salemi.

I commenti in questione sono stati immediatamente segnalati e adesso stanno facendo il giro del web. Alcuni influencer con milioni di followers hanno condiviso questi messaggi nella speranza di bloccare al più presto chi si cela dietro tali contatti. Vediamo cosa è accaduto.

Le minacce di stup*o a Giulia Salemi

Quando ci si espone all’opinione pubblica è sempre un’arma a doppio taglio in quanto è molto semplice attirare delle critiche. Ad ogni modo, quando esse si trasformano in qualcosa di molto più grave e serio la situazione si complica parecchio. Questo è quello che è accaduto a Giulia Salemi, che in queste ore ha ricevuto addirittura minacce di violenza carnale. Un utente, nascosto dietro un contatto palesemente falso, ha lasciato dei commenti molto gravi al di sotto di alcuni post dell’influencer.

La persona in questione si è “premurata” di informare Pierpaolo di essere a conoscenza dell’indirizzo in cui abita la sua fidanzata. Per tale ragione, uno di questi giorni, tale utente sarebbe andato sotto casa sua e avrebbe generato un’aggressione fisica ai danni dell’ex concorrente del GF Vip. Simili minacce, naturalmente, non possono passare inosservate, pertanto, molti personaggi pubblici sul web stanno segnalando il commento e lo stanno diffondendo. (Continua dopo la foto)

La decisione di alcuni utenti del web

A prendere particolarmente a cuore la causa è stato Amedeo Venza. L’influencer ha pubblicato alcune Instagram Stories in cui ha reputato assurde le minacce gravissime che sta ricevendo Giulia Salemi. Secondo il suo punto di vista, infatti, persone del genere dovrebbero essere punite adeguatamente. A tal proposito, il giovane ha deciso di far girare la voce ed ha esortato i suoi fan a fare altrettanto in modo che l’artefice di queste minacce venga fermato.

Al momento, né Giulia né Pierpaolo sono intervenuti sulla vicenda. Entrambi sono molto occupati con la loro vita. Specie la Salemi è alle prese con il nuovo programma, che andrà in onda su Mediaset Play. Salotto Salemi sarà un format tutto al femminile a cui l’influencer sta lavorando da diverso tempo, pertanto, sicuramente ne vedremo delle belle.