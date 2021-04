DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 19 aprile: Can propone a Sanem di partire

Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca di Canale 5 con Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nel nuovo episodio in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 19 aprile 2021?

Gli spoiler che arrivano direttamente dalla Turchia dicono che Can e Sanem dopo esseri ritrovati parleranno del loro futuro insieme. Lo scopo del fotografo è quello di fare il giro del mondo in barca, ma anche di sposarsi e creare una famiglia insieme. Dei progetti di via che purtroppo troverà un grosso ostacolo.

Can vorrebbe fare il giro del mondo con Sanem

Riparte una nuova settimana di programmazione per DayDreamer – Le Ali del Sogno. Le anticipazioni della puntata in onda lunedì 19 aprile 2021, rivelano che Sanem e Can sono tornati insieme. Di conseguenza i due innamorati saliranno sulla barca a vela riacquistata dalla Aydin con i soldi ottenuti in anticipo dagli editori americani per i diritti del suo libro. La scrittrice e il fotografo, dopo aver parlato della loro reunion si scambieranno delle coccole dopo una pesante giornata di lavoro.

In quell’occasione il fratello maggiore di Emre lascerà senza parole la donna che ama facendole una proposta del tutto inattesa. Nel dettaglio, il Divit chiederà alla ragazza di partire con lui per fare un lungo viaggio di due anni intorno al mondo con la barca. In questo modo, i due protagonisti avranno la possibilità di visitare anche le isole Galapagos.

Can propone a Sanem di sposarlo

Gli spoiler del nuovo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche Can alla sua amata Sanem il desiderio di voler avere dei figli con lei e di convolare a nozze. Infatti, l’obiettivo principale del primogenito di Aziz sarà quello di recuperare il tempo perso con la giovane scrittrice dopo la fine della loro storia d’amore avvenuta un anno prima per colpa di Yigit.

La Aydin sarà convinta a non commettere i medesimi errori fatti in passato e a viversi la sua relazione sentimentale anche senza il consenso di Mevkibe e Nihat. Quindi, felice della proposta, la ragazza accetterà immediatamente la proposta del fotografo senza sapere che il loro viaggio avrà una svolta drammatica. Infatti da lì a poco la coppia sarà vittima di un tremendo incidente stradale.