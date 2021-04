Amedeo Goria stronca Paolo Brosio: “Sta con una ragazzina, non io”

Amedeo Goria contro Paolo Brosio

Nell’ultimo numero del magazine Nuovo al momento in edicola, al suo interno è contenuta una lunga intervista ad Amedeo Goria, padre dell’ex gieffina Guenda ed ex marito di Maria Teresa Ruta. In quell’occasione il giornalista sportivo ha parlato a lungo della sua relazione sentimentale con la fidanzata Vera Miales e dei suoi progetti futuri.

Ad un tratto, però, il giornalista che lo stava intervistando gli ha ricordato che nelle ultime settimana è stato molto criticato per l’enorme differenza d’età con la sua dolce metà. A quel punto il diretto interessato ha rigettato al mittente queste accuse, inoltre ha approfittato della situazione per lanciare una frecciata velenosa a Paolo Brosio. “Lei è una donna di 36 anni…Chi sta con una ragazzina di poco più di 20 anni è Paolo Brosio, non sono certo io…”, ha affermato il professionista Rai. L’ex gieffino replicherà a Goria?

Il giornalista parla della sua fidanzata Vera Miales

Immediatamente dopo il giornalista del magazine diretto da Riccardo Signoretti ha fatto presente ad Amedeo Goria come mai lui ancora non considera Vera Miales come sua fidanzata ufficiale. A quel punto il giornalista sportivo ha risposto che vuole rimanere single per godersi la vita i quanto si sente ancora un ragazzino.

Tuttavia, l’ex marito di Maria Teresa Ruta al periodico Nuovo ha fatto presente che quado si trova al fianco della 36enne sta molto bene. “Ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno e, quando stiamo insieme, sto bene…”, ha asserito il padre di Guenda. Quest’ultimo, inoltre, ha confessato anche di non voler realizzare programmi con la fidanza: “Vedremo che cosa ci riserverà il futuro…”.

Amedeo Goria concorrente del Grande Fratello Vip 6? Il rumor

A quanto pare, Amedeo Goria molto presto sarà uno dei protagonisti dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, il game show del preserale di Rai Uno condotto da Amadeus. Nel frattempo, gira voce che il giornalista potrebbe essere uno dei nuovi inquilini della casa del Grande Fratello Vip 6, in programma per il prossimo settembre e condotta per la terza volta consecutiva da Alfonso Signorini.

Dopo l’ex moglie Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda, ora potrebbe toccare a lui. Ricordiamo, infine, che l’uomo è stato scartato a L’Isola dei Famosi 15 a causa di alcuni suoi problemi di salute.