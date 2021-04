Il Paradiso delle signore spoiler 19 aprile: scontro tra Beatrice e Marta, Adelaide in ansia

La puntata del 19 aprile del Paradiso delle signore vedrà Beatrice e Marta avere un confronto aperto dopo le ultime rivelazioni venute a galla. Irene, invece, si mostrerà molto in colpa nei confronti di Maria per quanto accaduto con Rocco.

A villa Guarnieri, intanto, ci sarà un clima particolarmente teso. Le insinuazioni fatte da Cosimo durante l’evento al Circolo hanno turbato parecchio Adelaide. Quest’ultima non potrà fare a meno di mostrare la sua frustrazione a Umberto.

Spoiler 19 aprile: scontro tra Marta e Beatrice

Nel corso della puntata del 19 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Irene sarà mortificata per quanto accaduto con Rocco. Tra i due c’è stato un bacio inatteso, che i due si sono scambiati mentre il ragazzo cercava di rincuorare la venere. Ad ogni modo, malgrado i sensi di colpa, la Cipriani deciderà di continuare a mantenere il silenzio con Maria. La coinquilina, dunque, continuerà a credere di avere delle chance con il giovane Amato.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Beatrice deciderà di farsi da parte nel rapporto con Vittorio. La donna capirà le priorità che ha suo cognato in questo momento, pertanto, farà un passo indietro. Marta, però, non riuscirà a passare sopra a quanto accaduto. Per tale ragione, la donna avrà un confronto molto acceso con la donna con cui Vittorio l’ha tradita. I due coniugi, intanto, verranno spiazzati da una proposta inattesa.

Adelaide in ansia al Paradiso delle signore

Alan Sterling, l’ex capo di Marta quando era a New York, rimarrà piacevolmente colpita dal direttore del Paradiso delle signore, pertanto, nella puntata del 19 aprile gli farà una proposta. L’imprenditore, infatti, chiederà a Conti e alla sua consorte di lavorare insieme alla progettazione della campagna pubblicitaria finalizzata a promuovere la nuova collezione del Paradiso. Si tratta di un’occasione importante che, però, porterebbe i due ad avvicinarsi considerevolmente.

I due accetteranno la proposta di Sterling prima che lui lasci Milano? Nel frattempo, a villa Guarnieri ci saranno svariati grattacapi che attanaglieranno Adelaide. La donna non è rimasta certamente indifferente alle accuse che ha mosso Cosimo in occasione dell’evento al circolo. La contessa, dunque, comincerà ad essere alquanto preoccupata per Umberto a causa delle accuse trapelate contro di lui. Nel corso della putata, dunque, vedremo che la protagonista manifesterà la sua angoscia al cognato.