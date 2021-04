Oroscopo 16 aprile 2021: ripresa per Vergine, Sagittario malinconici

L’Oroscopo del 16 aprile denota una giornata di ripresa per i nati sotto il segno della Vergine. Per Ariete e Acquario, invece, è momento di chiarimenti. I Pesci devono essere un po’ più razionali.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se avete avuto delle discussioni di recente, presto potrebbero arrivare dei chiarimenti. Cercate di essere propensi ad andare in contro alle persone a cui tenete. Restare sulla vostra posizione potrebbe complicare ulteriormente la situazione. In campo professionale, invece, ci vuole ingegno.

Toro. La Luna è opposta, pertanto, potrebbero nascere delle piccole incomprensioni in amore. Mantenete la calma e non lasciatevi condizionare dai malumori e dalle paure. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, cercate di non compiere scelte azzardate e siate cauti.

Gemelli. Momento positivo per quanto riguarda l’amore. L’Oroscopo del 16 aprile denota una giornata molto entusiasmante per quanto riguarda i nuovi incontri. Sul lavoro, invece, è necessario mantenere un profilo alto. Non abbassate mai la guardia e, soprattutto, non fatevi intimorire da chi proverà a stoppare i vostri passi.

Cancro. Siate sicuri di voi e decisi nelle scelte che vi aspettano. Per quanto riguarda i sentimenti, ci sono delle questioni da chiarire al più presto. Le stelle sono dalla vostra parte e aiuteranno soprattutto i più temerari e coloro i quali sanno mettersi in gioco senza titubanze.

Leone. Attenzione alle piccole incomprensioni in campo professionale. Con i colleghi potrebbe nascere qualche disguido, pertanto, cercate di essere cauti. In amore non dovete essere troppo intransigenti ed esigenti. Se siete single, potrebbe essere proprio questo il motivo della vostra condizione.

Vergine. Ripresa per quanto riguarda la sfera sentimentale. In questo periodo siete particolarmente emotivi, pertanto, potrebbe essere un po’ più complicato prendere le decisioni giuste senza stressarvi troppo. In campo professionale, invece, vi sentite appagati e non c’è nulla che vi turba. Mantenente sempre alto il profilo.

Previsioni 16 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Fase di rinascita per quanto riguarda i sentimenti. Se siete in attesa di un cambiamento importante, esso potrebbe arrivare prima di quanto immaginiate. Cercate di non essere affrettati e di non trascurare i piccoli dettagli. Nel lavoro è opportuno non fare passi falsi.

Scorpione. I nati sotto questo segno si trovano in un momento pieno di idee e di creatività. La vostra mente è in continuo movimento, ma potreste riscontrare un po’ di fatica nel riuscire a realizzare tutti i vostri obiettivi. Dal punto di vista finanziario è opportuno essere un po’ più cauti.

Sagittario. L’Oroscopo del 16 aprile 2021 denota una giornata all’insegna dei ricordi. In questo periodo potreste essere spinti a guardare spesso al vostro passato, cosa che potrebbe generare qualche turbamento. In campo professionale, invece, bisogna essere organizzati.

Capricorno. Approfittate di questo momento di serenità in campo sentimentale per dedicarvi un po’ di più alla vita di coppia. In questo periodo avete trascurato parecchie cose, pertanto, è opportuno rimediare. Non esiste solo il lavoro, anche se in questo periodo sembra essere la vostra unica preoccupazione.

Acquario. Giornata molto interessante per i chiarimenti. Coloro i quali hanno avuto delle divergenze con una persona cara, potranno recuperare. Non siate troppo irruenti nel manifestare il vostro punto di vista. Dal punto di vista economico, invece, sarete portati a fare una scelta.

Pesci. Questo non è il momento migliore per cominciare un nuovo investimento. La fortuna non è molto dalla vostra parte in tal senso, pertanto, meglio restare con i piedi per terra. Fantasticare è importante, tuttavia, bisogna anche fare i conti con la realtà. Cercate di non essere troppo visionari.