Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini stronca Valentina Persia: “A volte è cattiva e polemica”

Elettra Lamborghini critica Valentina Persia

Da alcune settimane Elettra Lamborghini è un’opinionista della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. nel nuovo numero del magazine Oggi è contenuta una lunga intervista all’ereditiera dove ha parlato della sua nuova esperienza televisiva.

Quest’ultima ha fatto presente che in Honduras ci sono alcuni naufraghi abbastanza agitati e quella che salta più nell’occhio è la comica Valentina persia. A tal proposito, la cantante emiliana sul suo conto ha detto: “Lei è una di loro! Ha sempre fame, è nervosa…Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore…E’ polemica, a volte cattiva…”. Secondo Elettra, la barzellettiera si sta comportando in quel modo perché sta patendo diverse cose. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confessato l’ex giudice di The Voice of Italy.

Le dure parole contro Gilles Rocca

Subito dopo la giornalista del periodico Oggi ha domandato ad Elettra Lamborghini un suo parere anche su Gilles Rocca, anch’esso naufrago de L’Isola dei Famosi 15. Ricordiamo che l’opinionista in queste settimane ha avuto diversi battibecchi in diretta con l’attore. “Lui è un altro che non sembra essere in cima alla sua lista di gradimento…”, ha detto la cantante.

Quest’ultima, dopo aver criticato Valentina Persia, ha confessato anche che se ora il vincitore di Ballando con le Stelle ha cambiato un po’ atteggiamento nei confronti di tutti i compagni d’avventura rispetto prima, non ha cambiato lo stesso idea sul suo conto. “Adesso s’è riappacificato con tutti…Non voglio aggiungere niente sul suo conto…Forse è cambiato…Io però non ho cambiato idea su di lui…”, ha asserito la ragazza emiliana.

Elettra Lamborghini spende belle parole per Tommaso Zorzi

Intervistata dal noto settimanale Oggi, ha approfittato di questa intervista per esprimere un giudizio su Tommaso Zorzi, suo collega insieme a Iva Zanicchi alla 15esima edizione dell’Isola dei Famosi. Sul rampollo meneghino, la cantante emiliana la in un primo momento ha detto di essere molto contenta di averlo ritrovato dopo essersi persi per un po’ di tempo.

Immediatamente dopo ha confessato anche che l’influencer è molto convincente: “E’ puntiglioso, preciso, convincente…Chiaramente Tommaso Zorzi ha uno stile diverso dall’altra opinionista, Iva…”. Il 26enne ricambierà coi complimenti? Staremo a vedere.