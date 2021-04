Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, svelato il perché non si sposano: c’entra De Martino

Saltano le nozze tra Belen e Antonino: il motivo

Ormai mancano pochi mesi e Belen Rodriguez diventerà madre per la seconda volta. La modella argentina metterà alla luce una bambina procreata con il fotografo e hair stilyst Antonino Spinalbese. Nelle ultime settimane, inoltre, sul web e sui giornali di gossip e pettegolezzi è circolata con insistenza la notizia del loro possibile matrimonio. Rumors che sono stati smentiti direttamente dal giornalista Gabriele Parpiglia, svelando che ad oggi le nozze non sono nei piani della coppia.

Sull’ultimo numero in edicola del magazine Nuovo è contenuta la ragione per la quale la conduttrice di Tu sì que vales e il suo compagno non convoleranno a nozze nei prossimi mesi. Stando ai rumors raccolti dalla nota rivista diretta da Riccardo Signoretti, sembra che la modella sudamericana non abbia ancora ottenuto il divorzio dall’ex marito Stefano De Martino. “A guastare la festa della coppia è stato il classico terzo incomodo: Stefano De Martino. Difatti le pratiche per il divorzio non sono ancora concluse…”, si legge sul settimanale.

I preparativi delle nozze erano a buon punto

Sempre sul periodico Nuovo, parlando di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, è stato riportato anche un clamoroso aneddoto sulle loro nozze saltate. A quanto pare, stando alle indiscrezioni ottenute dal direttore Riccardo Signoretti, pare che i preparativi del loro matrimonio erano a buon punto, tanto di aver già avvisato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

“Molti sostengono che il sindaco fosse già pronto a rispolverare il suo completo per le grandi occasioni…”, si legge sulla nota rivista. Poi quest’ultima ha aggiunto anche che è stato un grande dispiacere per il parrucchiere e la sua compagna non essere riusciti a fare questo matrimonio prima di diventare padre e madre.

Antonino Spinalbese lascia il suo lavoro per stare insieme a Belen

Nel medesimo articolo pubblicato sul periodico diretto da Riccardo Signoretti c’è un altro retroscena sull’hair stilyst Antonino Spinalbese. Dopo aver superato la delusione per le nozze mancate, il ragazzo ha deciso di lasciare temporaneamente il suo lavoro di parrucchiere per stare al fianco della donna che lo farà diventare padre. Non è detto che le carte del divorzio arrivano prima e i due possano sposarsi entro la fine del 2021.