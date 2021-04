Francesco Oppini al Punto Z, Tommaso Zorzi infrange un patto e lui sbotta: “Non dovevi farlo” (VIDEO)

Nella seconda puntata de Il Punto Z, Tommaso Zorzi ha intervistato Francesco Oppini. Nel corso del dibattito, però, il conduttore si è reso protagonista di un gesto che non è stato molto gradito dal suo ospite.

In particolare, Tommaso ha infranto un patto che avevano sancito i due prima di andare in scena, ovvero, quello di evitare di fare domande inerenti la vita privata. Quando Zorzi, però, ha chiesto al suo interlocutore quando sarebbe convolato a nozze, quest’ultimo ha dato luogo ad un gesto spiazzante.

La reazione di Francesco Oppini alla domanda scomoda di Tommaso

Francesco Oppini è stato ospite di Tommaso Zorzi al Punto Z. I due amici si sono lasciati andare ad una chiacchierata molto conviviale, durante la quale non sono mancate battutine e momenti molto divertenti. Ad un certo punto del dialogo, però, il presentatore ha fatto una domanda alquanto scomoda al suo ospite e gli ha domandato quando si sarebbe sposato. A quel punto, però, Oppini si è irrigidito ed ha accusato il suo amico di essere venuto meno agli accordi stipulati dietro le quinte.

Il figlio di Alba Parietti, infatti, ha ammesso di non avere nessuna intenzione di parlare in pubblico della sua compagna Cristina in quanto intende tutelarla al massimo, pertanto, si è vendicato. Il protagonista ha indossato una giacca, si è fatto dare una cartellina ed ha detto che, da quel momento in poi, avrebbe condotto lui. Il presentatore è rimasto spiazzato dinanzi l’irruenza del suo ospite, quindi, non ha potuto fare a meno di lasciarlo fare.

Zorzi perde lo scettro al Punto Z

Una volta preso possesso del palco del Punto Z, quindi, Francesco Oppini ha cominciato a fare delle domande al suo interlocutore. L’opinionista sportivo ha esordito facendo una serie di quesiti a Tommaso sul suo tipo ideale di donna nel caso in cui fosse stato etero. Successivamente, poi, si è parlato dell’Isola dei famosi e Zorzi ha rivelato che secondo lui vincerà Valentina Persia.

In seguito, poi, Oppini ha chiesto al suo amico chi avrebbe voluto vincesse il GF Vip 5 e l’influencer ha risposto Stefania Orlando. Alla fine della puntata, poi, come sempre, Tommaso ha letto il pensiero scritto dall’ospite all’interno della busta segreta. In tale occasione, Francesco ha posto un’ennesima domanda al presentatore, ovvero, gli ha domandato se ci sarebbe rimasto male se avesse vinto lui il GF Vip al posto suo. Con estrema schiettezza il conduttore ha detto di si. (Clicca qui per il video)