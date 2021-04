GF Vip 6, Giulia Salemi vuole il posto di Antonella Elia: “Sarei adatta come opinionista”

Giulia Salemi vuole fare l’opinionista del GF Vip 6

Una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata Giulia Salemi. Quest’ultima, venerdì ha debuttato sulla piattaforma web Mediaset Play col suo nuovo format dal titolo Salotto Salemi. La figlia di Fariba Tehrani prima del suo debutto, ha rilasciato una lunga intervista al sito internet SuperGuida Tv.

In quell’occasione l’influencer italo-persiana ha parlato del suo percorso sul piccolo schermo. La ragazza è arrivata alla popolarità facendo numerosi reality show, partecipando a Pechino Express e un paio di volte al Grande Fratello Vip, per non parlare di un altro format in Spagna.

La giovane ha ammesso che grazie a tale format è riuscita a farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico, quindi non vede l’ora di diventare conduttrice. Inoltre, la Salemi ha ammesso che farebbe con piacere l’opinionista del GF Vip 6 di Signorini. “Mi divertirei molto…Sarei adatta ad analizzare quello che accade nella casa. Se mi venisse proposto accetterei volentieri. Sarebbe un ruolo inedito per me”, ha detto Giulia aspirando il posto di Antonella Elia. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confidato.

L’influencer debutta con Salotto Salemi

Venerdì sera su Mediaset Play Giulia Salemi ha debuttato con un programma tutto suo dal nome Salotto Salemi. Ospite del primo appuntamento un’altra ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello, sua cara amica e collega. Nonostante i loro rapporti pacifici prima di entrare nella casa di Cinecittà, una volta lì dentro entrambe hanno avuto una serie di discussioni.

Tuttavia la loro amicizia è rimasta e si vogliono molto bene. In una recente intervista, infatti, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha detto che la modella brasiliana è una delle poche persone che le sono rimaste affianco e che l’ha sempre sostenuta. “Abbiamo dimostrato che nonostante le avversità può esistere un’alleanza al femminile”, ha asserito l’influencer italo-persiana.

Giulia Salemi orgogliosa della madre Fariba Tehrani

In una recente intervista, Giulia Salemi ha detto la sua sull’esperienza della madre Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi 15. La donna, rimasta particolarmente delusa dall’atteggiamento di Valentina Persia, ha conquistato la simpatia dei telespettatori del reality show di Canale 5. Per questo motivo sua figlia è molto orgogliosa di questo, dicendo: “Si sta rivelando pazzesca”.