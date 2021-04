Uomini e Donne spoiler oggi, venerdì: delusioni al trono di Giacomo, scontri tra gli over

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 16 aprile, rivelano che si continuerà a parlare di Massimiliano. L’attenzione, poi, verrà spostata su Giacomo, il quale racconterà a che punto sia giunto con le sue corteggiatrici.

Tra gli over, come i telespettatori hanno avuto modo di vedere, è tornata Ida Platano. Ad ogni modo, nel corso della messa in onda vedremo come si saranno evolute le conoscenze di alcuni membri del parterre come Armando, Luca ed altri.

Cosa vedremo venerdì al trono classico

Nella puntata di venerdì di Uomini e Donne, gli spoiler ci svelano che Maria De Filippi chiamerà in studio la nuova corteggiatrice di Massimiliano. Quest’ultimo ha deciso di portare in esterna Vanessa e la new entry. Con la prima si è trovato molto bene, al punto da lasciarsi andare anche a qualche bacio romantico. Con la seconda, invece, scopriremo oggi che cosa è accaduto. Nel frattempo, Eugenia continuerà ad essere parecchio adirata con il tronista in quanto, in questa occasione, è stata lasciata a casa.

La ragazza sta cominciando a temere di non essere abbastanza apprezzata dal tronista, pertanto, non mancheranno le liti. Per quanto riguarda il trono di Giacomo, invece, nella precedente puntata il ragazzo ha avuto una discussione con Carolina, la quale non ha molto apprezzato il suo avvicinamento ad altre troniste. Per tale motivo, nella puntata odierna scopriremo se i due avranno avuto modo di chiarire in esterna oppure no.

Spoiler trono over di Uomini e Donne

Samantha, invece, sarà sempre più vicina a Bohdan secondo gli spoiler della puntata di venerdì di Uomini e Donne. Di questa situazione, chiaramente, sarà molto infelice Alessio. L’attenzione, poi, verrà spostata anche su alcuni membri del trono classico. Armando, ad esempio, sta frequentando Angela. Tra i due è sembrata nascere una bella sintonia, tuttavia, non sono mancate le piccole discussioni e incomprensioni dovute ai modi di fare un po’ troppo “aperti” della dama.

La protagonista, inoltre, ha intrapreso una conoscenza anche con un cavaliere nuovo, pertanto, non ci resta che aspettare la messa in onda delle 14:45 per saperne di più. Tra Luca ed Elisabetta, invece, le cose si faranno sempre più turbinose. La donna è molto presa da lui, ma il cavaliere non sembra molto propenso a mettere radici, questo porterà alla nascita di conflitti.