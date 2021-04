Alfonso Signorini deluso da Vera Gemma: “Come un soufflé che si è sgonfiato appena uscito dal forno”

Vera Gemma e il suo percorso a L’Isola dei Famosi 2021

Senza ombra di dubbio Vera Gemma è una delle protagoniste della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Prima di finire Playa Esperanza la donna si era isolata dal resto del gruppo, stringendo una forte amicizia con lo Youtuber Awed.

Da un paio di settimane si trova nell’ultima spiaggia insieme ad Elisa Isoardi e Miryea Stabile, considerate le tre amazzoni. Lunedì sera tutto il pubblico di Canale 5 si aspettava uno scontro di fuoco con il conduttore del GF Vip Party, ma quando lei e il ragazzo si sono rivisti si è riaccesa quell’amicizia che si era troncata qualche tempo prima.

Alfonso Signorini fa i nomi dei possibili vincitori

In poche parole, gran parte dei telespettatori de L’Isola dei Famosi 2021 sono rimasti particolarmente delusi da questo faccia a faccia. Tra coloro che volevano un bel scontro di fuoco c’è anche il giornalista Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip 5 e anche del sesto previsto per l’autunno, ospite in collegamento a Il Punto Z di Tommaso Zorzi ha detto di essere rimasto perplesso. Infatti, il direttore del magazine Chi si aspettava una discussione tra Vera Gemma e Awed, cosa che non è avvenuta.

“Certo che mi sto guardando L’Isola dei Famosi, come no. Un papabile vincitore? Guarda, secondo me se la giocano Brando Giorgi e Valentina Persia, direi loro due. Lui è veramente il classico sopravvissuto, una sorta di Raz Degan, non molla nemmeno se cerchi di abbatterlo. Lei la vedo bene e ha la stoffa del reality e ha voglia di riscatto e rivincita”, ha detto il professionista. (Continua dopo il video)

La sfilata di Vera Gemma in arrivo al confronto con Awed #isola pic.twitter.com/IJ9MUpUevp — isola out of context (@oocisola) April 12, 2021

Alfonso Signorini deluso di Vera Gemma e Awed

Ma lo sfogo di Alfonso Signorini a Il Punto Z di Tommaso Zorzi non è terminato qui. Infatti, dopo aver elencato i naufraghi de L’Isola dei Famosi 15 che possono ambire la vittoria, il direttore di Chi ha fato i nomi di chi lo ha deluso.

“Alcuni invece mi hanno un po’ deluso diciamo. Per esempio lo scontro che c’è stato tra Vera Gemma e Awed secondo me è stato un po’ come un soufflé che si è sgonfiato appena uscito dal forno. Mi aspettavo più scintille. Altro che Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta. Perché poi ricordo che Vera Gemma appena ha rivisto Awed gli ha detto ‘guarda che qui non finirà a tarallucci e vino’. E poi è finita che si sono abbracciati sulla spiaggia davanti al tramonto come una coppietta”, ha concluso il conduttore del GF Vip 5.