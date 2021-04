“A telecamere spente”: un caso da bollino rosso a L’Isola dei Famosi 15? Il rumor

Flirt a telecamere spente a L’Isola dei Famosi 2021?

In queste prime settimane di programmazione de L’Isola dei Famosi 15 c’è stato un flirt sfuggito alle telecamere? Una voce che nelle ultime ore si sta facendo sempre più insistente e che è giunta anche all’orecchio del giornalista Armando Sanchez. Quest’ultimo, infatti, ha approfondito la vicenda scrivendo un articolo sull’ultimo numero di Novella 2000, la rivista diretta di Roberto Alessi.

Sembra infatti che, proprio nella prima settimana del reality show Mediaset guidato da Ilary Blasi, ci sarebbe stato qualcosa tra l’ormai ex naufrago Akash Kumar e Francesca Lodi, ex Letterina di Passaparola. “Queste voci danno per certo che Akash, durante la sua rapida permanenza all’Isola, abbia approcciato, diciamo così, con la ex Letterina”, si legge sul noto magazine. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha scritto sul periodico.

C’è stato del tenero tra Akash Kumar e Francesca Lodo?

Stando Armando Sanchez, la fonte che ha portato alla luce questa notizia di gossip sembra essere abbastanza accreditata, anche se il giornalista del magazine Novella 2000 ha sottolineato di ritenere abbastanza improbabile che davvero Akash Kumar e Francesca Lodo abbiano avuto un flirt a L’Isola dei Famosi 2021, più che altro per una questione di tempo.

“Il modello ha lasciato l’Isola dopo solo una settimana dall’inizio del programma”, ha scritto il professionista che ha per direttore Roberto Alessi. Inoltre, non c’è nessun filmato che potrebbe dimostrare che ci sia stata una breve storia tra i due ragazzi o quantomeno un approccio da parte del 29enne veronese nei confronti della soubrette sarda.

L’indiscrezione di Armando Sanchez per Novella 2000

Nonostante questo, Armando Sanchez ha precisato il fatto che anche non ci siano clip a riguardo non significa nulla. “Certo, è possibile che qualcosa sia accaduto a telecamere spente. Sta di fatto che il dubbio sta suscitando molto interesse”, si legge sulla rivista Novella 2000.

Nel prossimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15, la padrona di casa Ilary Blasi affronterà l’argomento, anche se ormai Akash Kumar è tornato in Italia? Ricordiamo che il 29enne indiano lo scorso lunedì è apparso già un po’ pentito di aver rifiutato la permanenza sulla Playa Esperanza, preferendo tornare a casa dopo una sola settimana di permanenza in Honduras.