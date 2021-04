Rosalinda Cannavò trema, una donna ignota sarebbe pazza di Andrea Zenga

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al centro del gossip

La relazione sentimentale tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga prosegue a gonfie vele anche dopo la loro uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5. Infatti, terminata la loro avventura televisiva al reality show di Canale 5, la 28enne siciliana e il personal trainer praticamente non si sono mai separati.

Tuttavia nelle ultime ore la ragazza ha lasciato temporaneamente Milano per raggiungere la sua famiglia a Catania per trascorrere del tempo con loro. Di recente, però, la coppia è finita al centro del gossip perché su Twitter si parla di un possibile terzo incomodo. Si tratterebbe di una donna molto facoltosa che avrebbe perso la testa per il ragazzo. Di chi si tratta?

Terzo incomodo per la coppia nata al Grande Fratello Vip 5

Nello specifico, a rendere noto questo rumor sulla coppia nata all’interno della casa del GF Vip 5 composta da Andrea e Rosalinda, ci ha pensato l’account Twitter ‘Agente Beast’. Questo profilo già durante la messa in onda del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, aveva lanciato una serie di bombe mediatiche sulla Cannavò e Zenga.

A quanto pare, nella vita dell’attrice siciliana e del figlio dell’ex portiere dell’Inter potrebbe celarsi l’ombra di un terzo incomodo. Stando alla pagina social, si tratterebbe di una ricca donna matura meneghina, molto influente nel suo settore. Questa persona avrebbe completamente perso la testa per l’ex gieffino. Inoltre, pare che la conoscenza tra il modello e questa signora di mezza età andrebbe avanti già da diversi mesi, ovvero prima che lui entrasse nella casa più spiata d’Italia.

Andrea Zenga incalzato da una donna matura facoltosa? Il rumor

Ovviamente la pagina Twitter in questione non ha fatto il nome della donna. Tuttavia, gira voce che sarebbe stata questa facoltosa signora matura a farlo entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5. Naturalmente questa clamorosa voce nel giro di pochi minuti è diventata virale diffondendosi a macchia d’olio sia sul web che sui vari social network.

Infine, come annunciato nel paragrafo precedente, nelle ultime ore i due fidanzati hanno annunciato su Instagram di doversi allontanare per qualche giorno. Rosalinda Cannavò, infatti è tornata in Sicilia, terra in cui vivono i suoi genitori, per trascorrere un po’ di tempo con le persone care.