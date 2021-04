Isola dei Famosi, Brando Giorgi ed Elisa Isoardi si ritirano per un problema agli occhi (VIDEO)

Brando Giorgi si ritira da L’Isola dei Famosi 2021

Purtroppo la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi perde un altro naufrago: Brando Giorgi ha abbandonato il gioco. Per quale motivo? Il noto attore di fiction e di soap nostrane è stato costretto al ritiro forzato a causa di un problema accusato agli occhi.

“L’ultima notizia è che Brando Giorgi è tornato in Italia, ha abbandonato L’Isola dei Famosi. Brando Giorgi deve fare degli accertamenti oculistici, la prima regola è la sicurezza e questo problema non avrebbe potuto risolverlo qua”, ha fatto sapere l’inviato Massimiliano Rosolino ni minuti iniziali della nona puntata. Ma non è l’unico che giovedì sera ha l’asciato il programma, purtroppo anche Elisa Isoardi.

In una settimana tre ritiri

Brando Giorgi ha lasciato l’Honduras da leader visto che aveva conquistato l’ambita collana nella puntata di lunedì scorso sfidando Valentina Persia. L’uomo da alcuni giorni si era auto-isolato dal resto del gruppo vivendo separato e scatenando una serie di polemiche. Quello dell’attore di Centovetrine è il secondo ritiro da L’Isola dei Famosi 2021 nel giro dell’ultima settimana.

Il primo è stato Beppe Braida, tornato nel nostro Paese perché suo padre è stato ricoverato a causa del Covid e la padre è risultata positiva. Ma anche Elisa Isoardi ha abbandonato il reality show di Canale 5. Proprio come il suo rivale Brando, anche l’ex conduttrice de La prova del cuoco è stata costretta al ritiro in seguito ad un problema avuto agli occhi. (Continua dopo il video)

Elisa Isoardi annuncia il suo ritiro da L’Isola dei Famosi 15

Ad annunciarlo il suo ritiro dalla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi è stata proprio Elisa Isoardi durante la messa in onda dell’ottava puntata che ricordiamo era in differita per la concomitanza del reality iberico Supervivientes.

“Per adesso è tutto sotto controllo, ma purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti. Mi hanno detto questo. La cosa mi uccide perché siamo arrivati ad un mese, scusa l’emozione ma non me l’aspettavo, e posso dirti che l’Isola mi ha dato tantissimo, mi ha dato la possibilità di mostrarmi per quella che sono. Quando ho avuto la notizia dell’Isola io non ci ho pensato due volte: avevo bisogno di andar via. E’ stata l’esperienza più importante ed intensa della mia vita, ringrazio tutti e mi dispiace veramente tanto”, ha concluso la professionista cuneese.