GF Vip 6, Antonella Elia esclusa. Dayane Mello opinionista? “Sarà divertente vedere l’altro lato del programma”

Antonella Elia verso l’addio, Salemi e Mello si candidano

Mercoledì scorso nel secondo appuntamento de Il Punto Z, Alfonso Sigonorini ha confermato a Tommaso Zozi che a settembre sarà di nuovo alla guida del Grande Fratello Vip. A tal proposito, stando alle ultime indiscrezioni Antonella Elia non verrà riconfermata come opinionista per la sesta edizione. Di conseguenza, tutti i telespettatori del reality show di Canale 5 hanno iniziato a fare il toto nomi di chi prenderà il posto dell’ex ragazza di Non è la Rai.

Oltre a Giulia Salemi che ha apertamente detto che le piacerebbe rivestire questo ruolo nel programma Mediaset, ora si è fatta avanti anche la sua amica e collega Dayane Mello. Quest’ultima, infatti, intervistata dal portale web SuperGuida Tv ha confidato che dopo essere stata una gieffina non esclude la possibilità di ricoprire il ruolo di opinionista.

Il grande desiderio della modella brasiliana

Intervistata dal noto sito internet SuperGuida Tv, l’ex gieffina brasiliana Dayane Mello è tornata a parlare del Grande Fratello Vip 5. Dopo essere stata una gieffina, il grande desiderio della modella è quello di essere anche opinionista.

“Se mi piacerebbe farlo? Non escludo nulla. Devo dire che dopo aver maturato la mia esperienza nei reality come concorrente, sarà divertente prenderne parte come opinionista per vedere l’altro lato della medaglia. Sulla mia esperienza, se sono rimasta delusa del quarto posto?”, ha detto l’ex di Stefano Sala.

Quest’ultima, in più ha riferito che essere nominata in finale è stato del tutto inaspettato ma non può nascondere di non averlo sperato di vincere. “Come già anticipato, volevo dimostrare a me stessa di riuscire a sostenere questa sfida ed arrivare ad ottenere questo risultato mi ha permesso di vivere l’ultimo mese di gioco in totale serenità”, ha asserito la donna.

Dayane Mello vorrebbe lavorare con Elettra Lamborghini

Sempre a SuperGuida Tv, l’ex gieffina Dayane Mello non ha escluso che in futuro possa collaborare dal punto di vista professionale con Elettra Lamborghini, al momento opinionista della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi.

“In realtà il nostro incontro è stato casuale. Elettra è una persona estremamente carismatica e sono contenta di averla conosciuta. Attualmente non abbiamo nulla in programma ma chissà. Sicuramente in futuro non escluderei collaborazioni con lei”, ha detto la modella sudamericana.