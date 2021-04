Daniela Martani stronca Andrea Cerioli, Francesca Lodo e Gilles Rocca: “Clan, odiosi, da squalifica” (FOTO)

La rabbia di Daniela Martani

Chi conosce Daniela Martani sa perfettamente che è una donna molto schietta e che dice ciò che pensa in faccia senza aver paura delle conseguenze. L’ex naufraga, infatti, oltre ha L’Isola dei Famosi 15, ma anche al Grande Fratello e durante le suo ospitate in tv ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. Qualche giorno fa, durante una diretta Instagram con un altro escluso del reality show, ovvero Akash Kumar, la vegana si è scagliata contro Andrea Cerioli ed ha anche fatto dei commenti sul suo fisico.

Giovedì sera, invece, mentre seguiva da casa sua il programma di Ilary Blasi, l’ex gieffina ha attaccato ferocemente Francesca Lodo, Gilles Rocca, Valentina Persia e ancora l’ex tronista di Uomini e Donne. (Continua dopo il post)

Valentina Persia che dice al gruppo parlando di Paul: “se ci avesse risposto così Daniela Martani ce la saremmo magnata”

Bravi complimenti..il branco colpisce ancora #isola #isoladeifamosi #isoladeifamosi2021 — daniela martani (@danielamartani) April 15, 2021

L’ex naufraga contro alcuni concorrenti

Daniela Martani, nonostante sia stata eliminata da una settimana al momento non può recarsi nello studio di Cologno Monzese. Il motivo? Perché deve rispettare una quarantena di 15 giorni. Quindi, nella serata di giovedì l’ex naufraga ha guardato la nona puntata de L’Isola dei Famosi 15 da casa sua.

In quell’occasione è sbottata così: “Cerioli leader? Lui è maleducato e odioso. La maleducazione di Andrea Cerioli è da squalifica. […] Poi dicono che non c’è il clan? Avete fatto restare i più antipatici e falsi, le persone più vere le avete eliminate. I saluti della Lodo i più falsi. Ma la Lodo ancora lì la tenete? Come potete? La Lodo fuori subito. Quanto è odiosa. E Gill? Lui è er bulletto di periferia. Invece Awed? Che noia!”.

Daniela Martani pronta a fare delle rivelazioni in studio a L’Isola dei famosi 2021

A quanto pare l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 15 Daniela Martani è pronta a sconvolgere tutto il pubblico annunciando sui social che in studio ne avrà tante da dire. L’ex gieffina infatti sta per finire la qua quarantena e la prossima settimana dovrebbe approdare nello studio di Cologno Monzese al fianco del modello indiano Akash Kumar.

“Quante ne dirà quando arriverà in studio, tenetevi pronti. Adesso basta tweet sull’Isola, tanto dirò tutto quello che devo dire quando mi vedrete in studio”, ha fatto sapere l’ex hostess di Alitalia sul suo profilo Twitter. Ecco i post in questione: