Isola dei famosi, incongruenze sul televoto: caos sulle percentuali reali della votazione di ieri (FOTO)

La puntata di ieri dell’Isola dei famosi ha decretato la vittoria di Valentina Persia al televoto contro Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani. Sul web, però, in queste ore stanno cominciando a diffondersi delle polemiche in merito all’esito della votazione.

Nello specifico, pare che Fariba non meritasse di andare nuovamente in nomination in quanto il pubblico da casa aveva votato per farla rimanere con una percentuale piuttosto elevata. Sul web, infatti, sono stati pubblicati gli esiti reali della votazione.

Le incongruenze sul televoto dell’Isola dei famosi

Così come accaduto più volte al GF Vip, anche all’Isola dei famosi pare si stiano verificando delle incongruenze sul televoto. Nella puntata di ieri, i telespettatori avrebbero dovuto votare la persona da salvare tra Valentina, Fariba e Roberto. La più votata è stata la prima, mentre gli altri due sarebbero potuti finire nuovamente in nomination. A decidere chi tra loro sarebbe dovuto sottostare nuovamente al volere del pubblico da casa è stato il leader, che nella puntata di ieri è stato Andrea Cerioli.

Quest’ultimo ha salvato Roberto, mandando di conseguenza al voto l’altra naufraga. Questa decisione ha sollevato un po’ di polemiche, ma non è tutto. Sul web, infatti, molti utenti hanno provveduto a diffondere le percentuali reali della votazione di ieri. Stando a quanto emerso, pare che Fariba e Valentina se la sia giocata in un duro testa a testa. Le due donne, infatti, hanno totalizzato rispettivamente il 42% e il 46%. (Continua dopo la foto)

Fariba di nuovo in nomination

Roberto Ciufoli, invece, è stato lasciato largamente indietro in quanto ha recuperato solo il 12% di voti a favore. Il pubblico da casa, dunque, è sembrato palesemente orientato a salvare le due donne. Secondo molti, dunque, è stato ingiusto mandare nuovamente al televoto dell’Isola dei famosi Fariba, facendo in modo che Roberto si salvasse, malgrado fosse stato il meno votato.

Molti influencer, infatti, si stanno prodigando per difendere la mamma di Giulia Salemi, la quale sembra sia diventata il bersaglio di tutti. Solitamente, però, i personaggi più attaccati all’interno dei reality show sono anche quelli che permangono più a lungo possibile. Adesso Friba è di nuovo al televoto contro Beatrice Marchetti. Considerando le polemiche sorte su quest’ultima in questi giorni, non è difficile credere che sia proprio lei a lasciare il programma lunedì prossimo.