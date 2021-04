Ballando con le stelle su Twitter: “Mi manca succhiare il…” Milly Carlucci s’infuria: “Gravissimo” (FOTO)

In queste ore, il profilo Twitter di Ballando con le stelle sta generando parecchio sgomento. Un po’ di ore fa, infatti, sull’account ufficiale del programma di Rai 1 è apparso un tweet decisamente fuori dalle righe che ha fatto perdere le staffe alla conduttrice.

Si tratta di un comento estremamente volgare che è stato re-postato da qualcuno sul profilo della trasmissione. Al momento non è chiaro quello che sia accaduto. In molti ritengono che si sia trattato di un attacco hacker, ma scopriamo cosa è successo.

Il tweet volgarissimo sul profilo Twitter di Ballando con le stelle

Sul profilo Twitter di Ballando con le stelle è apparso un tweet decisamente volgare che si stenta a credere possa essere stato condiviso direttamente dai collaboratori dell’azienda. Il post in questione fa riferimento a pratiche sessuali consumate all’interno dei bagni della produzione dell’azienda di viale Mazzini. Il commento, chiaramente, ha fatto il giro del web in un baleno e in molti sono rimasti spiazzati da quanto accaduto. Una volta emersa la vicenda, coloro i quali gestiscono tale account hanno immediatamente provveduto a rimuovere il commento incriminato.

La vicenda, però, non è passata inosservata. La conduttrice Milly Carlucci ha sentito il bisogno ed il dovere di intervenire sulla questione per fare un po’ di chiarezza. La donna ha esordito dicendo di essere venuta a conoscenza di un fatto gravissimo ed increscioso che si è verificato sui social del programma. Qualcuno deve aver re-postato un commento decisamente volgare sul profilo ufficiale del talent show. (Continua dopo il post)

Mi è stato segnalato che dall’account @Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei referenti in Azienda che avevano già provveduto a far cancellare il retweet e stanno procedendo agli accertamenti del caso. — Milly Carlucci (@milly_carlucci) April 15, 2021

Le ipotesi su quanto accaduto

Milly Carlucci si è scusata con tutti per il disagio ed ha reputato quanto accaduto un fatto estremamente grave, che non finirà qui. La conduttrice, infatti, ha aggiunto che in queste ore si sta provvedendo ad effettuare delle verifiche per capire chi possa essersi reso protagonista di un gesto così ignobile. In molti ritengono che il profilo Twitter di Ballando con le stelle sia stato colpito da un attacco hacker.

Tuttavia, se così fosse, ci sono delle incongruenze. Per quale ragione un hacker, venuto in possesso di un account così importante, avrebbe deciso di pubblicare un solo post? Solitamente, infatti, quando questo accade, vengono pubblicate valanghe di commenti e di interazioni. Pertanto, la situazione è poco chiara e potrebbe essersi trattato anche di un brutto scherzo architettato da qualcuno interno all’azienda. Non ci resta che attendere per saperne di più.