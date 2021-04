Il Paradiso delle signore trama 20 aprile: Vittorio contrario alla proposta di Sterling

La trama della puntata del 20 aprile 2021 del Paradiso delle signore rivela che Irene e Rocco saranno molto in difficoltà nel relazionarsi reciprocamente dopo il bacio che c’è stato. Ad ogni modo, Maria continuerà ad essere ignara di tutto.

Cosimo, invece, dopo la sfuriata contro Umberto, si troverà a fare i conti con la dura realtà, ovvero, che i Guarnieri sono molto più forti di lui. Vittorio, invece, avrà un ennesimo confronto con Marta in cui emergeranno, ancora una volta, i problemi di coppia che stanno contraddistinguendo il vostro periodo.

Trama 20 aprile: Umberto contro Cosimo

Nel corso della puntata di martedì 20 aprile 2021 del Paradiso delle signore, vedremo che l’episodio comincerà con Irene e Rocco profondamente in difficoltà. I due si sono lasciati scappare ad un momento di passione, suggellato da un bacio importante. I due, però, saranno molto confusi in quanto non sapranno esattamente come comportarsi l’uno con l’altra. Nel frattempo, Maria continuerà ad essere all’oscuro di tutto. Per tale ragione, la fanciulla spererà fermamente di riuscire a costruire qualcosa con il giovane Amato.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Cosimo sarà preso dallo sconforto. Il giovane si è scagliato duramente contro Umberto, trasformandolo inesorabilmente in un suo nemico. Il marito di Gabriella, dunque, si troverà a fare i conti con una dura verità, ovvero, che il suo rivale è decisamente più forte di lui. Pertanto, le possibilità di vincere questa battaglia sono decisamente poche.

Discussione tra Vittorio e Marta al Paradiso delle signore

Umberto, dal canto suo, non avrà nessuna intenzione di restare con le mani in mano. Il commendatore, infatti, si preparerà per sferrare il suo colpo d’attacco contro il Bergamini junior. Nel corso della puntata del 20 aprile del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che ci sarà un nuovo confronto tra Vittorio e Marta. Quest’ultima informerà suo marito dei dettagli della proposta di Sterling. L’imprenditore vorrebbe affidare la cura della campagna pubblicitaria per la nuova collezione ai due coniugi.

Entrambi, quindi, dovrebbero lavorare fianco al fianco e dovrebbero anche rispondere delle loro aziona a Dante, il quale diventerebbe il loro supervisore. Malgrado Vittorio abbia realizzato di essere ancora innamorato di sua moglie, non prenderà affatto di buon grado questa proposta. Questo soprattutto perché dovrebbe interfacciarsi con Romagnoli, l’amante di sua moglie. I due, quindi, si lasceranno scappare questa grande occasione)