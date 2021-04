Brando Giorgi rompe il silenzio dopo l’abbandono dell’Isola dei famosi, ecco cos’ha: “Sarò operato” (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha annunciato il ritiro necessario di Brando Giorgi dal reality show incentrato sulla sopravvivenza. L’attore ha avuto un incidente all’occhio, pertanto, è stato costretto dai medici ad andare via.

Il popolo del web è molto in ansia per lui, specie perché durante la messa in onda non è trapelato nulla in merito alle reali condizioni del protagonista. Ebbene, in queste ore è stato lui stesso a rompere il silenzio sui social.

Brando Giorgi svela cosa gli è successo

Brando Giorgi ha deciso di intervenire sui social in merito al suo abbandono dell’Isola dei famosi. Il protagonista ha esordito rassicurando tutti i suoi fan e ringraziandoli per i numerosi messaggi di vicinanza e di preoccupazione. Ad ogni modo, il problema che ha avuto all’occhio è abbastanza serio, pertanto, è stata imprescindibile la presa di questa decisione. L’attore ha detto di aver avuto un distacco della retina, per tale ragione, una volta in Italia dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti.

Inoltre, i dottori che lo stanno curando gli hanno già fissato un appuntamento per sabato 17 aprile, in quanto il protagonista dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. In un primo momento si pensava si fosse trattato di un problema da nulla purtroppo, però, non è stato così. A seguito di alcuni esami, infatti, i dottori gli hanno diagnosticato dipinto un quadro ben più serio.

L’Isola dei famosi perde due concorrenti importanti

Dato che in Honduras non ci sono tutti gli strumenti per poter operare in sicurezza l’ex naufrago dell’Isola dei famosi, Brando Giorgi è stato costretto ad andare via. L’attore, però, ci ha tenuto a dire che, malgrado la gravità del problema, lui è serenissimo e affronterà a testa alta anche questo ostacolo che la vita ha posto sul suo cammino. Il suo unico rammarico è quello di non poter portare a termine la sua esperienza sull’Isola, cosa a cui teneva particolarmente.

Al di sotto del commento in questione, naturalmente, molti fan sono accorsi per mostrare al loro beniamino supporto e vicinanza. Purtroppo, il reality show ha perso anche un’altra concorrente importante, ovvero, Elisa Isoardi. Anche lei ha avuto un incidente all’occhio. Mentre stava cucinando, un lapillo ardente gli è finito nella cavità oculare provocando delle lesioni. Se inizialmente la situazione sembrava essere sotto controllo, la donna ieri ha appreso di dover necessariamente tornare in Italia.