Tommaso Zorzi sgrida davanti a tutti Giulia De Lellis: “Se ti dico una cosa tienila per te, ca**o”

Tommaso Zorzi rimprovera ironicamente Giulia De Lellis su Instagram

Nelle ultime ore due influencer molto seguiti e conosciuti sui social hanno avuto un accesso botta e risposta. Stiamo parlando del vincitore del Grande Fratello Vip 5 Tommaso Zorzi e dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis. Nella giornata di giovedì , attraverso delle Stories su Instagram la ragazza laziale ha rivelato ai follower l’ultima disavventura vissuta dal suo cane.

Si tratta di un volpino di Pomerania preso quando ancora stava con il suo ex fidanzato Andrea Damante. Questo pelosetto si chiama proprio come il rampollo meneghino e, il commento su IG, ha fatto pensare immediatamente a quest’ultimo. L’ironia non è passata inosservata al 26enne che ha sgridato in modo ironico Giulia. “Però se ti racconto una cosa tienila per te caz*o!”, ha scritto l’opinionista de L’Isola dei Famosi 15.

L’amicizia tra i due influencer ed ex gieffini

Ovviamente non si è fatta attendere la replica di Giulia De Lellis che, in un’altra Storia su Instagram ha scritto: “Ah ecco da chi ha preso, di nome e di fatto”. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata allo scherzo e immediatamente dopo ha fatto una battuta al rampollo meneghino, con il quale in queste settimane ha avuto la possibilità di rivedersi sul palcoscenico del Maurizio Costanzo Show.

In pratica, i due influencer sembrerebbero aver un bel rapporto d’amicizia e proprio nel talk show della seconda serata di Canale 5, il vincitore del GF Vip 5 ha preso le difese dell’ex gieffina sottolineando che è una ragazza che incarna un po’ il sogno americano e nonostante il successo e la visibilità ha sempre mantenuto la sua umiltà.

Il cagnolino Tommy fa la pipì sulla spalla di Giulia

Il cane di Giulia De Lellis è stato protagonista per l’intera giornata di giovedì. Infatti, oltre ad aver creato un divertente siparietto col collega ed amico Tommaso Zorzi, il pelosetto ha combinato un altro pasticcio. “Mi ha fatto la pipì sulla spalla, stavo impazzendo”, ha fatto sapere la nota influencer laziale sulle sue Stories di Instagram.

Inoltre, quest’ultima ha confessato ai follower di essersi svegliata sentendo un cattivo odore e, solo dopo aver fatto un’accurata ispezione per tutto l’appartamento, si è resa conto che il suo amico a quattro zampe aveva utilizzato la spalla della sua padrona per fare i suoi bisognini. Nel frattempo la ragazza oltre ad essere innamorata è molto impegnata con le registrazioni del format Love Island.