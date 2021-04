Isola dei Famosi, Antonella Elia stronca Valentina Persia: “Non la sopporto proprio, è completamente fuori”

Antonella Elia sbotta contro Valentina Persia. il motivo

Giovedì sera su Canale 5 è andato in onda il nono appuntamento della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi e, come sempre non sono mancati i colpi di scena. Guardando il reality show da casa, Antonella Elia che potrebbe non essere più l’opinionista del GF Vip, ha voluto esprimere il suo pensiero in merito ad alcuni naufraghi.

La donna, però, si è soffermata in particolare su Valentina Persia, affermando di non provare una simpatia nei suoi confronti. Infatti, attraverso delle Stories su Instagram, l’ex ragazza di Non è la Rai in merito alla comica romana ha detto: “Io Valentina Persia non la sopporto proprio, a me é molto più simpatica Fariba, Valentina Persia completamente out“.

Antonella Elia prende le difese di fariba Tehrani

Chi ha seguito la nona puntata de L’Isola dei Famosi 2021, in differita, avrà notato sicuramente Fariba Tehrani tirare fuori il suo carattere da guerriera scagliandosi contro Andrea Cerioli. Inoltre, la madre di Giulia Salemi che su Twitter ha preso le sue difese, si è arrabbiata anche con Gilles Rocca e appunto Valentina Persia.

A quel punto, Antonella Elia che guardava da casa il reality show di Canale 5 attraverso delle Stories su Instagram è sbottata contro la barzellettiera capitolina e gli altri naufraghi. “Io credo che la mamma di Giulia, Fariba, sia una f*ga!!“. Ma nonè finita qui, infatti immediatamente dopo la fidanzata di Pietro Delle Piane ha aggiunto a seguente didascalia: “Viva la mamma di Giulia!”.

Isola dei Famosi 2021: la puntata di giovedì sempre in differita

Per la prima volta assoluta nella storia del reality show, anche quando era in Rai, L’Isola dei Famosi 15 è andata in onda in differita. Infatti, la nona puntata è stata registrata di pomeriggio, ragion per cui il televoto è stato chiuso alle 16:30 da Massimiliano Rosolino durante il daytime di Canale 5.

A quanto pare questa formula verrà applicata tutti i giovedì perché nel medesimo giorni va in onda Supervivientes su Telecinco. La versione iberica della nostra Isola sta condividendo la stessa Palapa, barche, giochi, elicottero e tanto altro per ammortizzare i costi. Una decisione che già ha creato delle polemiche sul web ed era inevitabile il colo degli ascolti tv.