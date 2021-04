Rosalinda Cannavò, l’annuncio: “Mi viene da piangere, ho una cosa molto dura da fare”

Rosalinda Cannavò e il suo percorso al GF Vip 5

Nonostante sia passato un messe e mezzo dalla conclusione della quinta edizione del Grande Fratello Vip molti ex gieffini continuano a far parlare di sé. Una di questi è Rosalinda Cannavò che all’interno della casa più spiata d’Italia addirittura ha trovato l’amore in Andrea Zenga, anch’esso concorrente del reality show di Canale 5.

Nelle ultime ore la 28enne siciliana ha avuto uno sfogo sui social catturando l’attenzione dei suoi follower. L’attrice messinese ha parlato del momento di vita che sta vivendo al termine del programma condotto da Alfonso Signorini. C’è una cosa che si ritrova costretta a fare dopo il ritorno alla vita di tutti i giorni. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere nello specifico.

Lo sfogo della 28enne messinese su Instagram

L’ex gieffina Rosalinda Cannavò, a distanza di un mese e mezzo dalla fine dell’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, è tornata alla vita di tutti i giorni. Ora vive a Milano insieme al nuovo fidanzato Andrea Zenga, conosciuto nel corso della sua esperienza nel loft di Cinecittà. Nonostante questo periodo roseo, c’è un aspetto della sua vita che incombe su di lei.

La 28enne originaria di Messina, si è infatti sfogata attraverso delle Stories su Instagram, ammettendo di dover fare una cosa che non le piace fino in fondo: “Mi viene da piangere. Ho realizzato che in teoria io dovrei ricominciare a studiare. Questa è una cosa molto dura da fare”.

Rosalinda Cannavò deve riprendere gli studi universitari

Anni prima della sua lunga esperienza all’interno dell’appartamento più spiato d’Italia, Rosalinda Cannavò ha intrapreso un percorso di studi in Teologia presso l’Università del capoluogo lombardo, ovvero all’età di 24 anni. A quanto pare, la fede per l’attrice messinese è stata sempre una parte importante della sua vita.

Infatti, grazie ad essa è stata in grado di risollevare la testa e riprendere le redine della sua vita in mano. In particolare quando la ragazza soffriva di anoressia ed è arrivata a pesare meno di 40 chilogrammi. L’ex gieffina, in più, in passato ha ammesso di sognare di ottenere anche una seconda laurea in Filosofia. Ci riuscirà visto che il suo sogno è anche cantare? Staremo a vedere.