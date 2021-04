Uomini e Donne anticipazioni puntata domani, lunedì: risvolti ai troni di Giacomo e Samantha

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di lunedì 19 aprile 2021 rivelano che si parlerà molto dei troni di Giacomo e di Samantha. Dopo aver dato ampio spazio a Massimiliano, il quale ha assistito all’abbandono di Eugenia, sarà la volta degli altri due.

Al trono over, invece, continueranno le polemiche su Luca e sulle sue corteggiatrici. Inoltre, scopriremo anche come starà procedendo la conoscenza tra Armando e Angela. Vediamo tutto nel dettaglio.

Anticipazioni Uomini e Donne: chi fa fuori Giacomo?

La puntata di Uomini e Donne di lunedì ha delle anticipazioni esilaranti. Nel corso della precedente puntata si è molto parlato di Massimiliano. Il ragazzo sta conoscendo tre corteggiatrici, ma Eugenia ha deciso di andare via. La fanciulla ha ammesso di sentire di non piacere fisicamente al tronista, pertanto, anche su esortazione di Maria De Filippi, ha preferito lasciare lo studio. Nel corso della puntata di lunedì, però, vedremo che il ragazzo avrà dei ripensamenti e dirà di non riuscire a vedere quella sedia vuota.

Per quanto riguarda gli altri due tronisti, invece, ci potrebbero essere dei colpi di scena. Giacomo sta conoscendo Martina, Carolina e una ragazza nuova. Se con quest’ultima le cose stanno andando abbastanza bene, con le prime due ci sono stati dei disguidi. Ricordiamo che i tronisti hanno a disposizione solo due esterne, pertanto, nella messa in onda in questione vedremo chi avrà dovuto “fare fuori” il tronista.

Nuove conoscenze al trono over nella puntata di lunedì

Samantha, invece, si legherà sempre di più a Bohdan. I due hanno fatto una nuova esterna durante la quale avranno avuto modo di riscontrare sempre più cose in comune. Nel frattempo, però, c’è anche Alessio, il quale non ha nessuna intenzione di restare in un angolo. Pertanto, le anticipazioni della puntata di lunedì di Uomini e Donne non escludono colpi di scena in tal senso.

Passando al trono over, invece, tra i personaggi più bersagliati del momento c’è Luca. Quest’ultimo sta approfondendo la conoscenza di Elisabetta, tuttavia, non sembrerà affatto propenso a continuare solo con lei. Per tale motivo, vedremo con quale altra dama avrà il piacere di relazionarsi. Armando, invece, in questi giorni è sembrato molto preso da Angela. Malgrado qualche disguido, i due stanno continuando a conoscersi. Che questa sia finalmente la volta buona per il napoletano? Non ci resta che attendere.