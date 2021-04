Isola dei Famosi, tra Vera Gemma e Andrea Cerioli volano stracci: “Non l’avrei mai fatto, nemmeno col peggior nemico”

Scontro tra Vera Gemma e Andrea Cerioli

Nel daytime de L’Isola dei Famosi 2021 in onda venerdì pomeriggio su Canale 5 hanno avuto modo di vedere quello che è accaduto subito dopo la diretta di giovedì sera. Ricordiamo che in quell’occasione c’è stato un duro scontro tra Andrea Cerioli e Vera Gemma. Per quale motivo? L’ex tronista di Uomini e Donne non ha gradito per niente il fatto che l’attrice romana, Miryea Stabile, Beatrice Marchetti e Fariba Tehrani non hanno condiviso il cibo con tutto il gruppo vinto durante una sfida.

Per questo motivo il fidanzato di Arianna Cirricinone ha affrontato la 50enne romana, affermando senza giri di parole che un atteggiamento del genere non lo avrebbe tenuto nemmeno col suo peggior nemico. “Mi spiace, ma con la fame non si scherza…Io non l’avrei fatto nemmeno con il mio peggior nemico a mangiargli in faccia senza dargli nulla…”, ha detto la donna.

L’attrice romana criticata per non aver diviso il cibo con tutti i naufraghi

Ovviamente Vera Gemma non è rimasta a guardare dopo aver ricevuto delle pesanti accuse ricevute da Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi 15. La donna, infatti, ha detto al leader della settimana che ognuno fa quello che crede, affermando che in quel momento non se la sentiva di condividere le patatine e wustel col resto del gruppo. Il motivo?

La figlia di Giuliano Gemma ha ancora del risentimento con alcuni di loro per come l’hanno trattata prima dell’eliminazione. “Intanto ognuno fa come gli pare…E poi ti ricordo che mi avete massacrata…Avete parlato male di me…E che faccio? Rinuncio al cibo per voi che mi avete massacrata?”, ha detto la naufraga. L’arrivo di quest’ultima nella spiaggia principale ha scatenato nuovamente delle polemiche.

Andrea Cerioli si lamenta di Vera e Miryea all’Isola dei Famosi 15

Sempre nel daytime de L’Isola dei Famosi 2021 è stato fato vedere il confessionale di Andrea Cerioli. Quest’ultimo si è lamentato a lungo dell’ex Pupa Miryea Stabile e Vera Gemma per i loro atteggiamenti assunti col resto del gruppo.

“Io non avevo nessun problema con Vera e Miryea…Sono arrivate e ho visto subito un atteggiamento di astio…”, ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne. L’attrice romana e il leader chiariranno nelle prossime ore oppure si ignoreranno fino alla fine del loro percorso nel reality show di Canale 5? Staremo a vedere.