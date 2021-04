Andrea Cerioli, la fidanzata Arianna litiga con Daniela Martani: “Ce l’hai una vita?”

Arianna Cirrincione contro Daniela Martani

Sembra proprio che Daniela Martani non riesce a digerire proprio il comportamento di Andrea Cerioli. L’ennesima dimostrazione l’ha data lei stessa nel corso della messa in onda della nona puntata de L’Isola dei Famosi 2021. L’ex naufraga, attraverso il suo account Twitter, ha detto che l’ex tronista dovrebbe essere squalificato per come si è rivolto nei confronti di Fariba Tehrani.

Inoltre, l’ex hostess sotto la pagina ufficiale Instagram del reality show ha commentato un post dicendo che l’ex gieffino è maleducato e una persona odiosa. Commento che è stato notato dalla fidanzata di lui, ovvero Arianna Cirrincione. Ovviamente quest’ultima non è rimasta a guardare replicando a tono alla vegana.

Stanca di vederla criticare in tutte le salse l’uomo che ama, l’ex corteggiatrice ha scritto: “Ma ce l’hai una vita?”. Frase che ha ricevuto migliaia di cuoricini rossi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto tra le due e anche tra i fan dell’ex partecipante di Temptation Island.

La replica dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 15

Visto il carattere fumantino di Daniela Martani, ovviamente quest’ultima non è rimasta a guardare e ha replicato duramente al commento di Arianna Cirrincione. Dopo aver scritto su Twitter che Andrea Cerioli bisogna essere squalificato dall’Isola dei Famosi 2021, ha replicato alla fidanzata di quest’ultimo così: “Povera te!”.

Reazione che è stata ignorata totalmente dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che con molta probabilità ha preferito non rispondere per alimentare ulteriori polemiche sterili. Una cosa però è certa: l’ex naufraga non sopporta per niente Cerioli. Per quale motivo? C’è un precedente tra i due? Al momento non si conosce nulla in tal senso.

I fan di Andrea Cerioli contro Daniela Martani: il botta e risposta

Naturalmente, anche i numerosi sostenitori di Andrea Cerioli si sono precipitati riversati sui canali social dove è avvenuto il botta e risposta per attaccare aspramente Daniela Martani. Secondo i follower dell’ex tronista di Uomini e Donne sarebbe colpevole di aver criticato il loro beniamino.

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2021 e del Grande Fratello non è sembrata essere colpita dagli attacchi di questi utenti web, tanto da scrivere: “Dei commenti dei ragazzini che seguono questo soggetto qui…Mi fanno solo ridere…Poverini!”.