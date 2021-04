Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Ubaldo fuori controllo: “Il wurstel non mi piace”. Lei: “E la patata?”

L’Isola dei doppi sensi e gaffe

Senza ombra di dubbio la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi verrà ricordata non solo per essere andata in onda in piena pandemia, ma anche per le numerose gaffe e doppi sensi. Ad esempio, nel nono appuntamento trasmesso giovedì sera la padrona di casa Ilary Blasi è stata al gioco di un naufrago del reality show di Canale 5. La battuta è stata servita su un vassoio d’argento dal cromatologo Ubaldo Lanzo.

Quest’ultimo, infatti, insieme a Fariba Tehrani, ha sfidato la coppia Miryea Stabile e Vera Gemma per la prova ricompensa. Ovviamente i quattro concorrenti erano bendati e uniti da una corda i due hanno saltato, strisciato e corso. Alla fine però, la madre di Giulia Salemi e l’uomo si sono fatti rimontare dalle due amazzoni e hanno perso all’ultimo secondo.

Il botta e risposta tra Ilary Blasi e Ubaldo Lanzo

Chi vinceva la prova ricompensa a L’Isola dei Famosi 15 si provava a casa un sacchetto di patate e un piatto di wurstel e patatine. Le due vincitrici, ovvero Vera Gemma e Miryea Stabile si sono avventate sul cibo, mentre Ubaldo Lanzo, allergico quasi a tutti gli alimenti, ha ironizzato così: “Non importa Ilary, io sono allergico al wurstel”.

Ovviamente Ilary Blasi ne ha approfittato per fare una sua battuta maliziosa e mentre sorrideva ha detto: “E alla patata? Cioè alle patate?”. La replica del cromatologo non si è fatta attendere, dicendo in modo piccante: “No, alla patata, no. La patata è sempre buona fidati, dove la metti, metti, di questi tempi poi non si butta via niente”.

Isola dei Famosi 2021: tre ritiri in una settimana

Oltre alla battute e ai doppi sensi, l’edizione 2021 de L’Isola dei Famosi deve fare i conti con i numerosi ritiri. Infatti, dopo Beppe Braida che ha lasciato l’Honduras perché il padre è stato ricoverato per Covid, giovedì è stato il turno di altri due naufraghi. Dopo Brando Giorgi che ha avuto un distacco della retina, è stata la volta di Elisa Isoardi. L’ex padrona di casa de La prova del cuoco, ha dovuto a malincuore lasciare il gioco per ragioni di salute.

Giorni prima, infatti, la professionista cuneese è stata colpita da un lapillo di brace all’occhio destro. “Per adesso è tutto sotto controllo, lo dico per rassicurare la mia famiglia. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti, siamo arrivati a un mese e mi dispiace. L’Isola mi ha dato tantissimo, mi sono potuta mostrare per quella che sono, quando me l’hanno proposto non ci ho pensato due volte e sono partita perché avevo bisogno di andare via, è stata un’esperienza intensa, ringrazio tutti voi e tutti i concorrenti, mi dispiace tanto. Ci vediamo in studio, spero di risolvere al più presto”, ha fatto sapere la donna.