Ignazio Moser sbarca a L’Isola dei Famosi 15: ci sarà anche la fidanzata Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez inizialmente contraria alla partenza del fidanzato

Negli ultimi giorni c’è stato un vero e proprio tira e molla sulla possibile partecipazione di Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi 2021. Dopo le voci iniziali che si sono diffuse a macchia d’olio sul web, alcuni giornali e portali hanno parlato di un rifiuto all’ultimo minuto per l’ex ciclista trentino. Addirittura la rivista Nuovo, diretta da Riccardo Signoretti, ha anche riportato le dichiarazioni di un’amica di Cecilia Rodriguez, fidanzata dell’ex gieffino.

Secondo la fonte del noto magazine, la sorella di Jeremias Belen avrebbe convinto l’uomo che ama a non partecipare al reality show di Canale 5. “Lei non ha preso bene l’ipotesi della partecipazione al programma di Canale 5. Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convinto Ignazio a rinunciare“, si legge sul settimanale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha scritto l’autore televisivo.

Ignazio Moser sarà un concorrente de L’Isola dei Famosi 2021

A quanto pare l’ex gieffino avrebbe convinto la fidanzata. Infatti, pare che alla fine Ignazio Moser si recherà veramente in Honduras per partecipare a L’Isola dei Famosi 15. Nelle ultime ore, infatti, Gabriele Parpiglia attraverso un articolo su Giornalettismo ha confermato la presenza dell’ex ciclista trentino nel reality show condotto da Ilary Blasi.

E se il ragazzo starà insieme agli altri naufraghi, Cecilia Rodriguez sarà una presenza fissa nello studio di Cologno Monzese con la conduttrice e gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

La conferma di Gabriele Parpiglia e i nomi degli altri nuovi naufraghi

Il giornalista Gabriele Parpiglia, attraverso un articolo sul sito per cui scrive ha fatto sapere: “Al contrario dei rumors esplosi nelle ultime ore, Giornalettismo conferma che Ignazio Moser sarà un nuovo naufrago del l’Isola dei famosi di Ilary Blasi. Confermata anche la presenza della bellissima fidanzata Cecilia Rodriguez in studio, che sosterrà il compagno e forse futuro sposo. Proprio oggi Moser ha fatto le ultime telefonate per salutare le persone più care a lui”.

Insieme al cognato di Belen Rodriguez in Honduras arriveranno anche entreranno: Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò, Ludovico Vacchelli e Mattia Diamante. Le prime due sono rivali in amore a causa di Biagio D’Ainelli, quindi sicuramente ne vedremo delle belle.