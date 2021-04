Tommaso Stanzani torna ad Amici? L’indiscrezione sul giovane ballerino

Tommaso Stanzani e la sua eliminazione ad Amici 20

Senza ombra di dubbio l’eliminazione di Tommaso Stanzani è stata la più discussa della ventesima edizione di Amici che si avvia verso la finale. Il ragazzo, infatti, è tra gli allievi più amati e talentuosi del programma ideato e condotto da Maria De Filippi.

Tantissimi telespettatori si sono ribellati sul web e sui vari social network perché non hanno trovato giusta la sua uscita di scena già al terzo appuntamento del Serale 2021. Ma nelle ultime ore si è fatta avanti una voce che parla di una bella novità riguardante appunto il pattinatore. Di cosa si tratta? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

L’ex allievo torna ad Amici come professionista: il rumor

Secondo quello che ha riportato il noto magazine Vero, il ballerino Tommaso Stanzani, che piace molto a Zorzi, forse rientrerà ad Amici di Maria De Filippi l’anno prossimo facendo parte del cast dei professionisti. Ricordiamo che non è la prima volta che accade una cosa del genere, negli anni molti ex allievi poi sono diventati parte integrande del talent show di Canale 5.

Ad esempio Stefano de Martino, Giuseppe Giofré, Leon e tanti altri ancora. “Niente paura, le sue fan possono stare tranquille. Per lui sarebbe già pronto un posto nel cast della prossima edizione dello show di Maria de Filippi”, si legge sulla rivista.

Tommaso Stanzani parla di Alessandra Celentano

In una recente intervista al portale web Coming Soon, l’ex allievo di Amici 20 Tommaso Stanzani ha parlato molto della sua professoressa Alessandra Celentano dicendo che l’ha sempre spronato a fare meglio. Essendo una grande professionista, lui ha cercato di non deluderla e di farle capire che non aveva sbagliato a dargli il banco. “Io ci tenevo tanto a imparare e migliorare. Rispetto al pomeridiano, al Serale sono entrato in crisi perché mi sentivo sottovalutato, o meglio, ero io a non credere troppo in me stesso”, ha affermato il ragazzo.

I giudici gli hanno sempre fatto i complimenti, ma quello che faceva non era abbastanza per prendere il punto. Ha iniziato a pensare che forse il problema era legato alle coreografie, troppo difficili per le sue possibilità, e allora ho deciso di confrontarsi con la maestra. “Amici mi ha dato tanto e mi ha fatto capire tante cose. Sicuramente mi ha insegnante ad affrontare le situazioni come un vero professionista. Il mio sogno nel cassetto? Mi piacerebbe studiare all’estero, andare in America e perfezionarmi”, ha concluso Tommaso.