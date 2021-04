Isola dei Famosi, bomba su Andrea Cerioli: “Va squalificato, maleducato e odioso”

Andrea Cerioli criticato da Daniela Martani

Dopo la prova di giovedì scorso, Andrea Cerioli è diventato il nuovo leader del gruppo della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Di conseguenza, la sua prima mossa dopo la nomina è stata quella di mandare in nomination Fariba Tehrani. Chi segue il reality show sa perfettamente che la madre di Giulia Salemi non fa simpatia alla stragrande maggioranza dei naufraghi presenti in Honduras.

Tuttavia lei è molto amata dal pubblico proprio per questo. Inoltre, la donna è abbastanza piacevole nell’ascoltarla e senza un motivo grave è sempre attaccata da tutto il gruppo. Per caso tutti i concorrenti si sono resi conto che la persiana è forte e potrebbe essere una potenziale vincitrice? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

L’ex naufraga vuole la squalifica del fidanzato di Arianna Cirrincione

Per quanto riguarda lo scontro avvenuto immediatamente dopo la nomination tra Fariba Tehrani e Andrea Cerioli si è espressa anche Daniela Martani. L’ex naufraga, in attesa di tornare nello studio di Cologno Monzese alla corte di Ilary Blasi, ci è andata giù pesante tramite attraverso i suoi canali social.

“Cerioli leader? Lui è maleducato e odioso. La maleducazione di Cerioli è da squalifica”, ha scritto l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. Ma non è finita qui, perché la vegana convinta si è scagliata duramente anche contro altri naufraghi, a partire dall’attore romano Gilles Rocca. “Lui è il bulletto di periferia”.

Daniela Martani contro Francesca Lodo

Ma lo sfogo social di Daniela Martani non è terminato qui. Infatti, immediatamente dopo ha puntato il dito anche contro Francesca Lodo: “I suoi saluti sono i più falsi. Ma la Lodo ancora lì la tenete? Come potete? La Lodo fuori subito. Quanto è odiosa”. In poche parole, anche su Instagram e Twitter l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi 2021 sta dimostrando di essere una persona diretta e di non avere peli sulla lingua.

Ovviamente il pubblico del reality show di Canale 5 non vede l’ora che finisca la sua quarantena obbligatori in modo che possa andare in studio. Alla corte i Ilary Blasi l’ex gieffina avrà modo di confrontarsi e, sicuramente litigare, con gli altri naufraghi anche ora che è uscita dal gioco.