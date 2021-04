Oroscopo 18 aprile 2021, classifica: incomprensioni per Capricorno, faville per Toro

L’Oroscopo del 18 aprile 2021 vede i Toro in prima posizione, specie dal punto di vista sentimentale farete faville. Per quanto riguarda i Capricorno, invece, ci saranno delle incomprensioni, mantenete la calma.

Oroscopo primi sei segni

1 Toro. Prima posizione per i nati sotto questo segno che vivranno una domenica all’insegna dell’eros e della passione. In amore farete faville, quindi, approfittate di questo momento positivo per consolidare il rapporto con il partner o per dare luogo a nuove conoscenze. Dal punto di vista lavorativo, invece, vi sentite sicuri di voi.

2 Acquario. I nati sotto il segno dell’Acquario vivranno una domenica ricca di progetti. In questo periodo siete lungimiranti e attenti. Giove continua ad occupare il vostro domicilio e questo vi rende particolarmente arguti. Siate intraprendenti in campo professionale e passionali in amore.

3 Ariete. Mercurio è nel vostro segno e questo vi rende particolarmente arguti e astuti. L’Oroscopo del 18 aprile vi esorta ad essere perspicaci in campo professionale. Cercate di farvi notare, ovviamente, solo per cose positive. In amore, invece, è importante non essere troppo rigidi.

4 Scorpione. Luna favorevole per quanto riguarda l’amore. In questo periodo sono favoriti i rapporti stabili. Siete poco avvezzi a cimentarvi in rapporti fugaci che lasciano il tempo che trovano. Avete bisogno di stabilità e di mettere radici ben solide. Questo desiderio si manifesterà anche nel lavoro.

5 Cancro. I nati sotto questo segno vivranno un momento molto intenso dal punto di vista delle emozioni. Siete molto legati alla famiglia, alla casa e ai vostri affetti. In questo periodo, dunque, la cosa importante è sentirsi accettati e amati. Nel momento in cui questo non si verifica potreste dare luogo a qualche discussione.

6 Pesci. In questo periodo è importante tentare il tutto per tutto. Non lasciatevi intimidire da coloro i quali proveranno a spezzarvi i passi. La Luna è dalla vostra parte, ma spetterà a voi riuscire a sfruttare in modo favorevole le situazioni che si presenteranno sul vostro cammino.

Previsioni astrali 18 aprile ultimi sei segni

7 Vergine. Momento di ripresa per i nati sotto questo segno. Gli ultimi giorni li avete trascorsi un po’ sottotono, ma a partire da oggi recupererete il vostro entusiasmo. In amore tutto procede secondo i piani per quanto riguarda le coppie. I single, invece, devono essere pazienti e meno rigidi.

8 Sagittario. Dal puto di vista lavorativo potrebbero presentarsi delle situazioni importanti da affrontare. Non fatevi cogliere impreparati e siate pronti a tutti. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, non lasciate nulla al caso e non trascurate le persone a cui tenete di più. Non bisogna dare i sentimenti per scontati.

9 Bilancia. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. L’Oroscopo del 18 aprile 2021 vi esorta a mantenere la calma. Anche se potreste dare l’idea di essere riusciti a smussare alcuni lati del vostro carattere, la verità è ben diversa. Non illudete gli altri, chi vi ama deve accettarvi così come siete.

10 Gemelli. Marte nel segno vi rende particolarmente perspicaci allo stesso tempo, però, siete anche molto attenti e puntigliosi. Questo lato del vostro carattere potrebbe portarvi ad essere polemici. Cercate di non mostrare troppo questo modo di fare in amore e con le persone che avete a cuore.

11 Capricorno. Ancora qualche incomprensione in campo sentimentale potrebbe generare qualche turbamento. Nei rapporti di coppia stabili potrebbe essere necessario apportare un piccolo cambiamento o smussare qualche lato del vostro carattere. Cercate di essere intraprendenti sul lavoro.

12 Leone. La prudenza non è mai troppa. In questo periodo è altissimo il rischio di commettere degli errori dovuti alla distrazione e alla fretta. Cercate di mantenere la calma e di essere avveduti nel prendere decisioni. Dal punto di vista professionale ci vuole un po’ di selfcontrol.