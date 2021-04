Alessia Marcuzzi senza freni con Tommaso Zorzi: “Ti avrei presso a schiaffi”

Alessia Marcuzzi bacchetta Tommaso Zorzi

Il format Il Punto Z condotto da Tommaso Zorzi sta ottenendo un grandissimo successo al punto che la piattaforma online Mediaset Play è andata in down per i troppi accessi degli utenti. Nel programma collegato alla 15esima edizione de L’Isola dei Famosi il rampollo meneghino ha avuto di intervistare a distanza Alessia Marcuzzi, al momento in isolamento perché il marito è risultato positivo al virus.

La conduttrice de Le Iene Show ha voluto una lunga chiacchierata col vincitore del GF Vip 5 e si è lasciata intervistare in collegamento telefonico. Un’intervista molto particolare e goliardica visto che il 26enne l’ha presentata così: “Vi presento la nonna d’Italia. Non mi ricordo i programmi che ho fatto ho problemi di memoria”. Ovviamente la Pinella ha approfittato della situazione per lanciare delle frecciatine velenose all’influencer.

Il botta e risposta tra l’influencer e la Pinella

Nel ripercorrere il percorso di Tommaso Zorzi all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Alessia Marcuzzi c’è andata giù pesante: “Al GF Vip devo dire che ho tifato per te Tommaso sin dall’inizio. Anche se qualche volta ti avrei dato tanti di quegli schiaffi che….”. Una dichiarazione che ha letteralmente sorpreso il conduttore de Il Punto Z, che ha prontamente rispondere in questo modo: “Eh, lo so…”.

Poi ha offerto l’opportunità alla Pinella di replicare così: “Te lo dico sinceramente certe volte mi davi un fastidio guarda! Una cosa di amore e odio”. La padrona di casa de Le Iene Show ha poi confessato di esser rimasta particolarmente colpita dal percorso di Giulia Salemi e Stefania Orlando e di esser rimasta delusa da Carlotta Dell’Isola.

Tommaso Zorzi e l’amicizia con Francesco Oppini

Sempre nella seconda puntata de Il Punto Z Tommaso Zorzi ha avuto modo di intervistare un suo caro amico e inquilino del GF Vip 5, ovvero Francesco Oppini. Tra i due si è instaurato un bellissimo rapporto che sta continuando anche al di fuori della casa più spiata d’Italia.

Di recente, infatti, ospiti entrambi al Maurizio Costanzo Show il rampollo meneghino ha fatto sapere che tra lui e il figlio di Alba Parietti c’è una certa intimità, ovviamente non fisica perché l’imprenditore è super fidanzato, ma mentale.